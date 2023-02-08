Justiça condena empresa de ônibus por importunação sexual no ES

Uma mulher que afirmou ter sido vítima de importunação sexual por um cobrador de ônibus acionou a Justiça contra a empresa de transporte coletivo e deve ser indenizada em R$ 7 mil por danos morais. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) divulgou o caso na terça-feira (7), mas não há informações sobre o nome da empresa condenada nem quando a passageira ingressou com o pedido.

À Justiça, a passageira relatou que embarcou no coletivo e estava na parte da frente do veículo aguardando a recarga do cartão de passagem, quando sentiu alguém encostar em suas nádegas por umas duas vezes seguidas e percebeu que havia sido o trocador. A autora do processo registrou um boletim de ocorrência na polícia e denunciou o fato à empresa, mas, segundo os autos, nenhuma medida foi tomada.

A juíza que analisou o caso entendeu que as provas apresentadas, como relato de testemunha, confirmam o dano à passageira. "Embora as imagens não tragam com nitidez o fato em razão do ângulo das câmeras, é possível verificar que o cobrador se inclina em direção à mulher", escreveu a magistrada.