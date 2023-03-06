Apesar dos cartões serem de contas diferentes, os titulares têm o mesmo nome Crédito: Reprodução | Twitter

Uma situação no mínimo inusitada foi vivida pelo biomédico Rodrigo Schneider, de 24 anos, durante uma festa em uma boate de Vitória , no último sábado (4). O jovem encontrou um cartão de crédito com o nome dele no chão do estabelecimento, mas que pertencia a outra pessoa – um xará, por assim dizer.

Em conversa com o site A Gazeta, Rodrigo contou que a confusão começou na pista de dança. Ele viu o item perdido no chão, constatou que era o dono e guardou na carteira, sem perceber que havia algo errado. No entanto, ao chegar em casa, teve uma surpresa.

"Enquanto eu estava organizando a minha carteira, colocando as coisas de volta nela, percebi que tinham dois cartões exatamente iguais. Era de madrugada, eu já estava em casa. Fiquei parado olhando eles, tentando entender o que tinha acontecido. Foi aí que me toquei que era de outro Rodrigo", contou.

Your browser does not support the audio element. Jovem do ES acha cartão com o mesmo nome dele e viraliza na web

Ontem estava na balada e vi um cartão no chão da pista, fui ver e tinha meu nome, peguei ele e segui a festa. Chegando em casa o meu cartão estava na minha carteira. O que eu achei não era o meu, mas de uma pessoa que tem o mesmo nome que eu ?

Qual a chance de isso acontecer?!! pic.twitter.com/ZXmBjbQqcb — r o d r i g o (@iamrodrigosch) March 5, 2023

Ou seja, apesar de serem de donos diferentes, o nome dos titulares era o mesmo: “Rodrigo S. Ribeiro”. "Inclusive, depois notei que eu sequer tinha levado o cartão. Ia pagar tudo com o meu celular. Mas na hora não fiquei pensando nisso. Tinha o meu nome, pensei que fosse meu", afirmou.

Surpreso com a coincidência, o jovem compartilhou a história nas redes sociais e viralizou durante o final de semana. Até o início da noite desta segunda-feira (06), o post já tinha mais de 119 mil curtidas no Twitter. A repercussão foi tanta que o relato chegou ao verdadeiro dono do cartão da balada.

"Fiz aquele post porque costumo compartilhar coisas do meu dia a dia no Twitter. Não imaginei que teria uma repercussão tão grande. E o dono do cartão, o outro Rodrigo, entrou em contato comigo no Instagram. Ele disse que alguns amigos enviaram a postagem, avisando com quem estava o cartão", apontou.

Verdadeiro dono do cartão procurou Rodrigo pelas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Desespero após perder item

Do outro lado da moeda, o empresário Rodrigo Secchin, de 30 anos, mobilizou até mesmo o DJ da festa para encontrar o cartão de crédito que havia sumido. Ele contou que, por ter ido ao local sem uma bolsa, também perdeu o documento de identidade e a comanda de consumo. Mesmo com os esforços, o jovem desistiu de encontrar os itens naquele momento.

"Como meu cartão já estava bloqueado para aproximação, o RG eu não uso para nada e as comandas não tinham muito saldo naquele momento, preferi seguir a vida. Pedi ao DJ para fazer um anúncio caso alguém achasse. Fiquei até o último segundo na balada e mesmo assim não encontraram – ou, no caso, ainda não haviam me devolvido" Rodrigo Secchin - Empresário e verdadeiro dono do cartão perdido

O empresário destacou ainda que ficou "chocado" ao saber da confusão, especialmente pelas pessoas terem desacreditado da história do outro Rodrigo: "Alguns amigos me mandaram print da postagem hoje (06) de manhã. Fiquei mega chocado. O pior é que muita gente que viu o post achou que o meu xará estava fazendo uma 'fanfic' (inventou uma história), como se fosse uma segunda via. Mas não era", disse.