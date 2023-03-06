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Jovem do ES acha cartão com o mesmo nome dele e viraliza na web

Rodrigo Schneider, de 24 anos, chegou a levar o item para casa depois da balada, mas percebeu que pertencia a outra pessoa; post sobre o caso já tem mais de 100 mil curtidas no Twitter

Publicado em 06 de Março de 2023 às 19:29

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 mar 2023 às 19:29
Apesar de serem iguais, cartões pertencem a donos diferentes
Apesar dos cartões serem de contas diferentes, os titulares têm o mesmo nome Crédito: Reprodução | Twitter
Uma situação no mínimo inusitada foi vivida pelo biomédico Rodrigo Schneider, de 24 anos, durante uma festa em uma boate de Vitória, no último sábado (4). O jovem encontrou um cartão de crédito com o nome dele no chão do estabelecimento, mas que pertencia a outra pessoa – um xará, por assim dizer.
Em conversa com o site A Gazeta, Rodrigo contou que a confusão começou na pista de dança. Ele viu o item perdido no chão, constatou que era o dono e guardou na carteira, sem perceber que havia algo errado. No entanto, ao chegar em casa, teve uma surpresa. 
Spider Man GIFfrom Spider GIFs
"Enquanto eu estava organizando a minha carteira, colocando as coisas de volta nela, percebi que tinham dois cartões exatamente iguais. Era de madrugada, eu já estava em casa. Fiquei parado olhando eles, tentando entender o que tinha acontecido. Foi aí que me toquei que era de outro Rodrigo", contou.
Jovem do ES acha cartão com o mesmo nome dele e viraliza na web
Ou seja, apesar de serem de donos diferentes, o nome dos titulares era o mesmo: “Rodrigo S. Ribeiro”. "Inclusive, depois notei que eu sequer tinha levado o cartão. Ia pagar tudo com o meu celular. Mas na hora não fiquei pensando nisso. Tinha o meu nome, pensei que fosse meu", afirmou.
Surpreso com a coincidência, o jovem compartilhou a história nas redes sociais e viralizou durante o final de semana. Até o início da noite desta segunda-feira (06), o post já tinha mais de 119 mil curtidas no Twitter. A repercussão foi tanta que o relato chegou ao verdadeiro dono do cartão da balada. 
"Fiz aquele post porque costumo compartilhar coisas do meu dia a dia no Twitter. Não imaginei que teria uma repercussão tão grande. E o dono do cartão, o outro Rodrigo, entrou em contato comigo no Instagram. Ele disse que alguns amigos enviaram a postagem, avisando com quem estava o cartão", apontou. 
Verdadeiro dono do cartão procurou Rodrigo pelas redes sociais
Verdadeiro dono do cartão procurou Rodrigo pelas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Desespero após perder item

Do outro lado da moeda, o empresário Rodrigo Secchin, de 30 anos, mobilizou até mesmo o DJ da festa para encontrar o cartão de crédito que havia sumido. Ele contou que, por ter ido ao local sem uma bolsa, também perdeu o documento de identidade e a comanda de consumo. Mesmo com os esforços, o jovem desistiu de encontrar os itens naquele momento.
"Como meu cartão já estava bloqueado para aproximação, o RG eu não uso para nada e as comandas não tinham muito saldo naquele momento, preferi seguir a vida. Pedi ao DJ para fazer um anúncio caso alguém achasse. Fiquei até o último segundo na balada e mesmo assim não encontraram – ou, no caso, ainda não haviam me devolvido"
Rodrigo Secchin - Empresário e verdadeiro dono do cartão perdido
O empresário destacou ainda que ficou "chocado" ao saber da confusão, especialmente pelas pessoas terem desacreditado da história do outro Rodrigo: "Alguns amigos me mandaram print da postagem hoje (06) de manhã. Fiquei mega chocado. O pior é que muita gente que viu o post achou que o meu xará estava fazendo uma 'fanfic' (inventou uma história), como se fosse uma segunda via. Mas não era", disse.  
Agora, os dois planejam a melhor data para fazer a devolução do cartão. Ambos moram na Grande Vitória, sendo que Rodrigo Secchin vive em Cariacica, e Schneider, em Vila Velha. "Enfim achei o Rodrigo do Rodrigoverso. Já estamos combinando", disse o biomédico.

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