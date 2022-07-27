Inverno com dias quentes deixa ipês sem flores em rota no Sul do ES

O inverno é normalmente marcado pelo florescimento dos ipês, que dão cores e embelezam ainda mais as paisagens. No entanto, neste ano, a Rota dos Ipês, em Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, não está florida. Segundo biólogo ouvido pela reportagem da TV Gazeta Sul, houve atraso na florada das árvores devido aos dias mais quentes que a estação tem registrado.
Na rota dos ipês, que fica no trecho de 13 km entre o Centro de Rio Novo do Sul à localidade de Cachoeirinha, as poucas flores na região estão em pequena quantidade nos troncos das árvores ou já caíram no chão.
O aposentado João Martins foi quem teve a ideia de plantar ipês ao longo da estrada, e, segundo ele, o local tem quase duas mil árvores do tipo.
"Temos das quatro variedades: ipê-rosa, branco, amarelo e roxo. Nem sempre todas floram na mesma época, mas agora era a época dos ipês estarem floridos"
João Martins contou que desde que as plantas começaram a florir, há dez anos, essa é a segunda vez que não se vê flores na região. ”Eu atribuo a questão climática, as plantas são como nós, que às vezes por uma questão climática podemos ter uma gripe, estresse. No ano 2000, quase não teve flor também”, informou.
Nesta mesma época, no ano passado, a TV Gazeta Sul também esteve na rota dos ipês e notou uma diferença muito grande. Várias árvores carregadas de flores coloridas tomaram conta da paisagem da estrada.
O lavrador Matheus Bertol é morador da região e está acostumado a fotografar as flores dos ipês. Neste ano, ele diz estar preocupado porque elas ainda não apareceram.
"Há 20 dias, uns três ou quatro ipés floriram, poucas flores, e rapidinho secou. Ficamos ansiosos para ver essa florada tão linda que é a dos ipês, mas até o momento, são poucos"
Ipês floridos em 2021 embelezam a paisagem em Rio Novo do Sul
INVERNO QUENTE PREJUDICA FLORADA
À reportagem, o biólogo Helimar Rabello explicou que devido à inconstância do clima, está havendo um atraso na floração. ”Eles só floresçam no período de inverno, quando os dias são menores, normalmente cinco horas da tarde já está escurecendo, então tem menos luz. Isso significa também que nesse período vai estar mais frio e mais seco. Ele precisa dessas três coisas para dar uma florada intensa”, pronunciou.
Segundo o biólogo, a região contou com dias frios mais longos, que fizeram os ipês perderem as folhas e se prepararem para florescer. Contudo, também houve dias seguidos de calor recorrente.
O clima incerto afetou a florada das cerejeiras em Domingo Martins. Na região de Pedra Azul a visitação foi cancelada depois que as flores caíram em menos de uma semana.
Como está no início do período de floração dos ipês, é bem provável que nas próximas semanas as árvores estejam floridas, um indicativo é um ipê que perdeu todas as folhas na região e, se não houver nenhuma alteração no clima, todos os ipês vão florescer. “É muito bonito, tomara que volte a florir”, disse o lavrado Matheus Bertol, confiante.