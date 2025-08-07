Veja novas datas

Interdição total na BR 101 para obra em ponte é adiada em São Mateus

Decisão de alteração da data da intervenção ocorreu após reunião entre a Prefeitura de São Mateus, representantes da Ecovias 101 e empresas da região

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:34

Ponte sobre Rio São Mateus, na BR 101 Crédito: Divulgação/Ecovias 101

A interdição total no km 64 da BR 101 para obras na ponte sobre o Rio São Mateus, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, que aconteceria na próxima semana, foi adiada para 18 a 22 de agosto. A decisão foi tomada após reunião entre o município, representantes da Ecovias 101 e empresas da região. O bloqueio vai ocorrer sempre das 8h30 às 11h30.

A ponte sobre o Rio São Mateus vai passar pelas últimas etapas da obra de reforço estrutural de 18 a 22 de agosto. Segundo a Ecovias101, para que tudo ocorra com a maior segurança e agilidade possível, o trânsito no local será paralisado em horários estratégicos. A concessionária reforçou que é importante que os motoristas respeitem velocidade da BR 101 e disse que equipes estarão no local para sinalizar e garantir que todo o procedimento ocorra de forma segura e fluida.

Não haverá implementação do sistema 'Pare e Siga' durante os horários citados, mas interrupção total. O procedimento é necessário, segundo a Ecovias, em função da complexidade da operação, que envolve a elevação total da estrutura da ponte para substituição dos apoios. Por isso, a concessionária informou que é preciso garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores da obra durante esse processo.

Este vídeo pode te interessar

O engenheiro da Ecovias 101, Matheus Ferreira, explica que não é possível realizar o trabalho no período da noite devido às condições de baixa visibilidade. “A operação envolve a utilização de equipamentos robustos e de alta precisão, além dos trabalhadores, que atuam sobre treliças metálicas em cima do leito do rio, o que eleva os riscos em condições de baixa visibilidade. Este é um trabalho minucioso, que exige inspeções visuais precisas e ajustes milimétricos, para garantir a simetria da intervenção”, detalhou.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta