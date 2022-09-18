Injeções e pílulas: 5 novos remédios para perder peso

Além de uma alimentação saudável e da prática de exercícios físicos , médicos podem receitar medicamentos para quem está no processo de perda de peso. E novos remédios, injetáveis ou em pílulas, prometem ajudar no tratamento, uma vez que aceleram o metabolismo, queimam gordura acumulada, diminuem o apetite e controlam as emoções relacionadas à alimentação.

Alguns têm como finalidade inicial o tratamento de diabetes , mas, por contribuírem para o emagrecimento, passaram a ser muito adotados pelos médicos. Por isso, especialistas destacam que é importante que o uso dessas drogas seja feito somente com orientação de profissionais capacitados.

Remédios para a perda de peso podem ser injetáveis Crédito: Shutterstock

Medicamentos que possuem o receptor chamado GLP-1 já são indicados por especialistas devido a sua importância na perda de peso. Esse receptor é uma proteína encontrada nas células do pâncreas e nos neurônios que ajuda no controle do açúcar no sangue e na liberação de insulina.

Esse elemento ajuda a liberar um hormônio no intestino, após as refeições, e atua diretamente no cérebro ao controlar o apetite e, dessa forma, trazer a sensação de saciedade . Agora, os novos remédios chegam para aumentar a efetividade dessa molécula.

“Quando falamos de medicamentos inovadores e usados por médicos, os remédios das classes semaglutida e liraglutida, estimulantes seletivos do GLP-1, são ainda mais efetivos no controle do apetite, pois ajudam na mobilização da gordura visceral e no tratamento de resistência insulínica e não dão efeito rebote. São medicações bem manejadas, extremamente viáveis para emagrecimento quando bem indicadas. Hoje, são com elas que mais trabalho”, disse a nutróloga Mariana Comério.

semaglutida oral é encontrada no mercado em medicamentos como o Rybelsus e é aprovada pela oral é encontrada no mercado em medicamentos como o Rybelsus e é aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O medicamento, no formato de pílula, deve ser ingerido diariamente, de acordo com as orientações médicas.

Esse remédio promove a saciedade, diminuindo a fome ao longo do dia e facilitando a perda de peso. No entanto, para se obter os resultados com o uso desse produto, é importante também manter uma dieta balanceada e praticar exercício físico regularmente.

Outro medicamento com a mesma substância ativa é o Ozempic, que só é aprovado no Brasil para tratamentos de diabetes tipo 2. Mas especialistas esperam que, em breve, seja feito um estudo científico sobre suas ações no tratamento da obesidade e ele seja autorizado para esse uso. No entanto, passou a ser indicado "off label" (fora da bula) por médicos. O remédio é injetável e, por isso, é aplicado com a ajuda de uma caneta.

Já a substância liraglutida é o primeiro fármaco antiobesidade da classe dos incretinomiméticos, conhecidos como agonistas (estimulantes) do receptor GLP-1. Ele é vendido comercialmente com o nome de Saxenda, também na forma injetável, e é autorizado pela Anvisa para uso no tratamento de diabetes 2 e da obesidade.

O Saxenda derivou-se do medicamento Victoza, usado exclusivamente para controle de diabetes tipo 2. Com novos estudos, a farmacêutica do remédio, Novo Nordisk, concluiu que doses mais altas fornecem melhores resultados na perda de peso em pessoas com obesidade. Assim foi criado o Saxenda, com doses ajustáveis para esses pacientes.

EQUILÍBRIO NA COMIDA E NAS EMOÇÕES

“Quais são as vantagens desses medicamentos? O paciente cria uma educação alimentar. Ele aprende a comer menos e a compensar menos a emoção na comida. Descobre que é possível sobreviver e viver bem com menos comida”, reforça Mariana.

"A medicação tira o comer por emoção. Com o tempo, quando se retira o medicamento, o corpo está adaptado a essa menor quantidade de comida" Mariana Comério - Nutróloga

Ainda sem aprovação da Anvisa, mas que é uma promessa de uma nova era no tratamento da obesidade, o Tirzepatida é outro medicamento na lista de novos aliados contra a obesidade.

Ele atua assumindo a forma de dois hormônios intestinais: o GLP-1 e o GIP, que, em conjunto, induzem a uma perda de peso potente e por diferentes mecanismos, tanto cerebral quanto por via gastrointestinal. O remédio é aplicado por meio de uma injeção subcutânea semanal.

O laboratório Lilly já submeteu à Anvisa a solicitação de registro do produto e aguarda a liberação. A expectativa é que o Tirzepatida seja aprovado até meados do ano que vem.

"Esse medicamento tem uma ação muito importante no emagrecimento e é diferente dos outros. Estudos mostraram perda de até 25% do peso corporal" Sabrina Ribeiro França - Endocrinologista

Já o Contrave, remédio em cápsula que trata compulsões alimentares, pode ser manipulado e comprado em farmácias. Contém duas substâncias na sua composição, a bupropiona e a naltrexona, que agem no cérebro reduzindo e controlando o apetite, além do desejo intenso por comida, o que leva a uma diminuição do consumo de alimentos. Além disso, o Contrave permite reduzir o perímetro da cintura, prevenindo diabetes ou doenças cardíacas.

USO SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA PODE CAUSAR PROBLEMAS NOS PÂNCREAS

Apesar de o brasileiro ter o costume de se automedicar, o uso de medicamentos para perda de peso sem autorização ou orientação médica tem uma série de riscos, que podem levar o paciente até mesmo a se tornar insulinodependente, ou seja, que precisa da administração da insulina.

"Por que falamos que a medicação precisa de orientação médica? Porque há o risco de pancreatite, que é uma falência do órgão pancreático, importante para produção de insulina, levando o paciente a ter uma pancreatite fulminante e a se tornar um diabético insulinodependente", destacou a nutróloga Mariana Comério.

Além disso, o uso sem acompanhamento médico pode levar a pessoa a tomar doses acima do necessário e ter enjoos, perder o apetite e, consequentemente, ficar com fraqueza.

"Tem uma recomendação de doses mínimas, mas cada paciente é individual. Então é preciso acompanhá-lo e orientá-lo, para que não passe mal, não tenha um quadro de constipação intestinal, que pode acontecer", alerta Mariana.

Ela acrescenta: "Além disso, há medicação que diminui a gastroparesia, que é o esvaziamento do intestino. Se não houver o manejo correto da medicação, pode ocorrer o desenvolvimento de hemorroidas. É importante que o paciente entenda que o remédio é um pontapé para o início da qualidade de vida, mas com cuidados".

Para a endocrinologista Sabrina Ribeiro França, é necessário também acabar com o preconceito contra o uso de remédios para tratar a obesidade.

"É preciso tirar o preconceito de que a medicação não pode ser usada. Cada paciente é individual e terá seu caminho estabelecido pelo médico durante o processo de emagrecimento. O medicamento tem que ser usado com responsabilidade, até porque são remédios caros."

SAIBA MAIS SOBRE OS NOVOS MEDICAMENTOS USADOS PARA PERDER PESO

Rybelsus é remédio de diabetes, em pílula, que tem trazido inovação no emagrecimento Crédito: Divulgação

Rybelsus: É o nome comercial para a semaglutida e é aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O medicamento oral deve ser ingerido diariamente, de acordo com as orientações médicas. A semaglutida contém o receptor GLP-1, um hormônio liberado pelo intestino após as refeições e que atua nos receptores do cérebro que controlam o apetite, a sensação de saciedade e a fome.

Esse remédio promove a saciedade, diminuindo a fome ao longo do dia e facilitando a perda de peso. No entanto, para se obter os resultados com seu uso, é importante também manter uma dieta balanceada e praticar exercício físico regularmente. Está disponível nas doses de 3mg, 7mg e 14mg. Só pode ser vendido com receita médica.

Os efeitos colaterais: Suor frio, pele pálida e fria, dor de cabeça, batimento cardíaco acelerado, enjoo (náusea) ou muita fome, alterações na visão, sonolência ou fraqueza, nervosismo, ansiedade ou confusão, dificuldade de concentração ou tremor.

Saxenda, remédio de diabetes que ajuda no emagrecimento Crédito: Reprodução/Novo Nordisk

Saxenda: É um medicamento em forma de injeção que atua no centro da fome e da saciedade, fazendo com que a pessoa tenha menos apetite. Além disso, um dos efeitos do medicamento é a mudança no paladar, que faz com que os alimentos não tenham um sabor tão agradável. Esse medicamento pode ser encontrado em farmácias, sendo vendido apenas sob prescrição médica.

A caixa com a solução injetável tem 6mg/ml com três canetas descartáveis.

Efeitos colaterais: As reações adversas mais frequentes deste medicamento são a presença de náuseas, vômitos, diarreia, prisão de ventre, indigestão, gastrite, mal-estar estomacal, dor e ardor no estômago, sensação de inchaço, gases, arrotos, boca seca, fraqueza, cansaço e alteração no paladar.

Contrave é um medicamento que tem sido usado para tratar obesidade Crédito: Reprodução

Contrave: É um remédio em cápsula indicado para auxiliar no emagrecimento de pessoas que sofrem de obesidade ou sobrepeso, pois contém duas substâncias na sua composição, a bupropiona e naltrexona, que agem no cérebro, reduzindo e controlando o apetite, além do desejo intenso por comida, o que leva a uma diminuição do consumo de alimentos. O medicamento foi aprovado recentemente pela Anvisa.

Efeitos colaterais: Os mais comuns, que podem ocorrer durante o tratamento, são boca seca, dor de cabeça, tontura, prisão de ventre ou diarreia, náusea, vômito, insônia, irritabilidade, depressão, ansiedade, agitação, dor muscular ou nas articulações.

REMÉDIOS AINDA NÃO APROVADOS PELA ANVISA CONTRA A OBESIDADE

Tirzepatida é usado para emagrecimento e diabetes Crédito: Divulgação

Tirzepatida: Atua imitando dois hormônios intestinais: o GLP-1 e o GIP, que em conjunto induzem a uma perda de peso potente e por diferentes mecanismos, tanto cerebral como por via gastrointestinal. O medicamento é aplicado com uma injeção subcutânea semanal.

O laboratório Lilly já submeteu para a Anvisa a solicitação de registro do remédio e aguarda a liberação do órgão.

Ozempic, usado para emagrecimento e diabetes Crédito: Reprodução

Ozempic: Foi aprovado pela Anvisa em agosto de 2018 somente para o tratamento de diabetes tipo 2. Contém a mesma substância ativa do Rybelsus, a semaglutida, porém o medicamento é injetável.