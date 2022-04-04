Alimentação saudável potencializa efeito do tratamento estético

Quanto melhores forem os hábitos de vida de uma pessoa, mais satisfeita ela ficará com procedimentos estéticos, sobretudo os corporais Crédito: Shutterstock

Muita gente fascinada por tratamentos estéticos não leva em conta que eles, sozinhos, não fazem milagre. O fato é que quanto melhores forem os hábitos de vida de uma pessoa, mais satisfeita ela ficará com esses procedimentos, sobretudo os corporais.

Uma alimentação saudável é peça chave para quem quer obter os melhores resultados na parte estética. Mas nem todo mundo sabe o que é exatamente alimentar-se bem.

"Basicamente, é contemplar todos os grupos alimentares. Uma boa refeição tem os macronutrientes, compostos por carboidratos, proteínas e lipídios; e os micronutrientes, como vitaminas, minerais, fibras. Essa refeição deve estar na proporção necessária para cada pessoa e também adequada às características individuais, ou seja, de acordo com seu estado emocional, fisiológico e mental", resume a nutricionista clínica e esportiva Rayana Rangel, que integra a equipe da clínica Semblant, em Vitória.

SEM RESTRIÇÃO

Com uma alimentação balanceada acompanhada por um profissional, os resultados de procedimentos estéticos serão mais satisfatórios. Crédito: Semblant/Divulgação

A dieta, diz ela, não pode ser nem monótona, nem restrita. Nada de imitar a dieta de uma amiga, de alguém famoso. "Cada pessoa tem um padrão alimentar", afirma Rayana.

Outro erro, segundo a nutricionista, é associar emagrecimento à restrição calórica. "Já se sabe que o emagrecimento é o resultado de uma combinação de bons hábitos, que incluem sono adequado e atividade física regular."

E não é preciso abrir mão de comer alimentos habituais, que fazem parte da rotina alimentar. "Muita gente quer cortar arroz, feijão, macarrão, pão, frutas, quando, na verdade, só precisa ajustar para ingerir na quantidade certa", pontua ela.

Restringir para ter resultados imediatos não é eficiente e pode comprometer a saúde. "A ideia é ter um resultado sustentável a longo prazo. É isso que vai propiciar o emagrecimento definitivo. A restrição excessiva traz impactos negativos, como alterações no humor, no apetite, sintomas de ansiedade, frustrações, episódios de compulsão, entre outros problemas", afirma Rayana.

ESTÉTICA

De acordo com a nutricionista clínica e esportiva Rayana Rangel, que integra a equipe da clínica Semblant, o emagrecimento é o resultado de uma combinação de bons hábitos, que incluem sono adequado e atividade física regular. Crédito: Semblant/Divulgação

Na pressa de alcançar o corpo dos sonhos, muita gente quer pular a parte da boa alimentação e partir logo para o tratamento estético.

A nutricionista ressalta que comer de forma saudável só vai potencializar o efeito dos procedimentos estéticos. Pouco adianta se submeter aos mais diversos tratamentos se a pessoa tem uma alimentação rica em produtos ultraprocessados, com frituras, embutidos ricos em sódio, e pobre em nutrientes, com pouca ingestão de água e fibras.

Um exemplo de como uma coisa está ligada à outra é o combate à celulite, que é a gordura localizada na pele. "O que mais faz diferença ali é, primeiro, ter uma alimentação anti-inflamatória, reduzindo a ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico e carboidratos simples, reduzindo os ultraprocessados e os alimentos ricos em sal, e valorizando os alimentos integrais e as fibras, a ingestão adequada de água. Tudo isso juntamente com a atividade física, que vai aumentar a massa magra do corpo e reduzir a gordura", explica Rayana, da Semblant.

Ficou interessado em como melhorar o planejamento nutricional? A Semblant pode ajudar você a complementar seus resultados estéticos. A clínica está localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, salas 1909 e 1910, no Edifício Petro Tower, na Enseada do Suá.

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