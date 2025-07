Moradora da Serra

Influenciadora do ES viraliza após infecção no olho causada por mosca

Vídeos tiveram mais de 16 milhões de visualizações nas redes sociais; jovem recebeu o diagnóstico de quemose ocular

Larissa de Jesus dos Santos, de 27 anos, contou que o inseto entrou no olho dela enquanto a jovem se preparava para tomar banho. Os vídeos com os relatos ultrapassaram 16 milhões de visualizações. Segundo Larissa, que também é enfermeira, o contato com a mosca causou uma ardência imediata, seguida de inchaço.>

No hospital, a jovem foi diagnosticada com quemose ocular, uma inflamação caracterizada pelo inchaço da conjuntiva, a membrana que recobre a parte branca do olho. Apesar do susto, ela passou por tratamento e o olho voltou ao normal dois dias depois.>