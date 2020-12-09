Incêndio atinge supermercado às margens da BR 101 em São Mateus

Um incêndio atinge um supermercado em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (9).
A ocorrência está em andamento em uma área do supermercado Casagrande. A unidade fica às margens da BR 101, no bairro Bela Vista. Os Bombeiros estão trabalhando no controle das chamas.
Para a reportagem de A Gazeta, o diretor de Marketing do supermercado Casagrande, Eduardo Casagrande, afirmou que o incêndio atingiu o terceiro andar do estabelecimento, onde fica a subestação de energia e a casa de máquinas.
A gerência da unidade ouviu um barulho muito forte vindo do terceiro andar, logo acionaram o protocolo de energia e todos os nossos colaboradores e clientes foram retirados da loja e os Bombeiros foram acionados, relatou Casagrande.
Ainda de acordo com o diretor, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. Acredito que as chamas e a fumaça tenham ficado restritas ao terceiro andar, mas vamos aguardar o trabalho dos bombeiros, afirmou.
Uma fumaça de coloração escura toma conta das imediações do supermercado. Vários funcionários estão do lado de fora do estabelecimento.
OUTRO CASO
No dia 20 de novembro, outra unidade do mesmo supermercado também foi atingida por um incêndio em São Mateus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram a área dos caixas, sendo que dois terminais foram destruídos pelo fogo na loja de Guriri, litoral do município. Ninguém ficou ferido.
*Mais informações em instantes