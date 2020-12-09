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Incêndio atinge supermercado às margens da BR 101 em São Mateus

Ocorrência está em andamento em uma área do supermercado, que fica às margens da BR 101, no bairro Bela Vista. Bombeiros trabalham no controle das chamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 14:24

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 14:24

supermercado pega fogo em São Mateus
Supermercado pega fogo em São Mateus Crédito: Leitor
Um incêndio atinge um supermercado em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (9).
A ocorrência está em andamento em uma área do supermercado Casagrande. A unidade fica às margens da BR 101, no bairro Bela Vista. Os Bombeiros estão trabalhando no controle das chamas. 
Para a reportagem de A Gazeta, o diretor de Marketing do supermercado Casagrande, Eduardo Casagrande, afirmou que o incêndio atingiu o terceiro andar do estabelecimento, onde fica a subestação de energia e a casa de máquinas.
A gerência da unidade ouviu um barulho muito forte vindo do terceiro andar, logo acionaram o protocolo de energia e todos os nossos colaboradores e clientes foram retirados da loja e os Bombeiros foram acionados, relatou Casagrande.
Incêndio atinge supermercado às margens da BR 101 em São Mateus
Incêndio atinge supermercado às margens da BR 101 em São Mateus Crédito: Leitor
Ainda de acordo com o diretor, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. Acredito que as chamas e a fumaça tenham ficado restritas ao terceiro andar, mas vamos aguardar o trabalho dos bombeiros, afirmou.
Uma fumaça de coloração escura toma conta das imediações do supermercado. Vários funcionários estão do lado de fora do estabelecimento. 

OUTRO CASO 

No dia 20 de novembro, outra unidade do mesmo supermercado também foi atingida por um incêndio em São Mateus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram a área dos caixas, sendo que dois terminais foram destruídos pelo fogo na loja de Guriri, litoral do município. Ninguém ficou ferido.
*Mais informações em instantes

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