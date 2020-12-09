Supermercado pega fogo em São Mateus Crédito: Leitor

A ocorrência está em andamento em uma área do supermercado Casagrande. A unidade fica às margens da BR 101, no bairro Bela Vista. Os Bombeiros estão trabalhando no controle das chamas.

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Para a reportagem de A Gazeta, o diretor de Marketing do supermercado Casagrande, Eduardo Casagrande, afirmou que o incêndio atingiu o terceiro andar do estabelecimento, onde fica a subestação de energia e a casa de máquinas.

A gerência da unidade ouviu um barulho muito forte vindo do terceiro andar, logo acionaram o protocolo de energia e todos os nossos colaboradores e clientes foram retirados da loja e os Bombeiros foram acionados, relatou Casagrande.

Incêndio atinge supermercado às margens da BR 101 em São Mateus Crédito: Leitor

Ainda de acordo com o diretor, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. Acredito que as chamas e a fumaça tenham ficado restritas ao terceiro andar, mas vamos aguardar o trabalho dos bombeiros, afirmou.

Uma fumaça de coloração escura toma conta das imediações do supermercado. Vários funcionários estão do lado de fora do estabelecimento.

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