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Susto grande

Idoso desmaia ao ser atingido por um pedaço de poste em Vila Velha

O pedaço do poste se soltou e atingiu o aposentado quando ele andava de bicicleta na ciclovia da Rodovia do Sol nesta quarta (19); ele precisou levar três pontos na cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 15:27

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 15:27

Um idoso de 64 anos desmaiou depois de ser atingido, na cabeça, por um bloco de concreto que se desprendeu da estrutura de um poste de energia elétrica, que fica ao lado da ciclovia da Rodovia do Sol, em Vila Velha. O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (19).
Aposentado, Ruimar Grillo só conseguiu entender o que tinha acontecido quando acordou, já rodeado de pessoas que tentavam ajudá-lo. Por causa do corte que sofreu, ele foi socorrido para um hospital da cidade e precisou levar três pontos. Apesar do susto, os exames não apontaram trauma e ele já recebeu alta.

Idoso leva susto a ser atingido por pedra que caiu de poste

"O pedaço que caiu tem o tamanho de um palmo. A minha sorte é que a pedra não bateu de quina"
Ruimar Grillo - Aposentado
Por ironia da vida, tudo isso aconteceu justamente na primeira vez em que o idoso fazia o trajeto de bicicleta entre a chácara que possui em Xuri e o bairro de Itapuã, onde mora. "Esse poste fica perto da rotatória de quem sai de Barra do Jucu e sobe para Araçás", explicou ele, que ainda está com a cabeça enfaixada.
Mesmo não sendo uma boa recordação, Ruimar levou a pedra para a casa e garantiu que não vai deixar de pedalar pelo local. "Eu gostei do trajeto, embora, na volta, o vento contra tenha dificultado. Não vou desistir, não. Quando for tomar conta da chácara, vou fazer o trajeto de novo", disse com bom humor.
Imagem mostra estrutura do poste danificada, de onde a pedra caiu Crédito: Leitor de A Gazeta

O QUE DIZ A EDP

Responsável pelo poste cujo pedaço caiu na cabeça de Ruimar Grillo, a EDP afirmou que lamenta o acidente e que já está realizando uma inspeção no local. "Se identificada a necessidade, adotaremos as medidas cabíveis", garantiu a empresa, por meio de nota.

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