Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Guaçuí registra quarta morte causada por coronavírus

A vítima é uma idosa de 89 anos, que completaria 90 no próximo dia 21. Ela estava internada, em estado grave, na UTI da Santa Casa de Guaçuí
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 14:34

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 14:34

santa casa de guaçuí
Santa Casa de Guaçuí Crédito: Reprodução
Guaçuí, na Região do Caparaó, registrou, na manhã desta quinta-feira (4), mais uma morte por Covid-19. O município soma quatro mortes provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Desta vez, a vítima foi uma senhora que completaria 90 anos este mês, no próximo dia 21, e estava internada em estado grave na UTI da Santa Casa do município.
Segundo a prefeitura, a idosa era moradora do bairro Antônio Martins. No boletim desta quarta-feira (3), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Guaçuí ainda apresentava três óbitos. O número de pessoas contaminadas chegava a 43 e os curados já somavam 28.
No município, a Santa Casa de Guaçuí passou a ser uma das referências regionais com 10 leitos de UTI para a internação de pacientes vítimas da doença.
Guaçuí está classificada com nível de Risco Moderado para a transmissão da doença, segundo o mapa da Matriz de Risco elaborado pelo Governo do Estado. Desde a última segunda-feira (1), os estabelecimentos comerciais do município só podem abrir das 10 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, ou seja, sem funcionar aos sábados, com exceção dos serviços essenciais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados