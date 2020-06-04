Guaçuí registra quarta morte causada por coronavírus

Guaçuí, na Região do Caparaó, registrou, na manhã desta quinta-feira (4), mais uma morte por Covid-19. O município soma quatro mortes provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Desta vez, a vítima foi uma senhora que completaria 90 anos este mês, no próximo dia 21, e estava internada em estado grave na UTI da Santa Casa do município.
Segundo a prefeitura, a idosa era moradora do bairro Antônio Martins. No boletim desta quarta-feira (3), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Guaçuí ainda apresentava três óbitos. O número de pessoas contaminadas chegava a 43 e os curados já somavam 28.
No município, a Santa Casa de Guaçuí passou a ser uma das referências regionais com 10 leitos de UTI para a internação de pacientes vítimas da doença.
Guaçuí está classificada com nível de Risco Moderado para a transmissão da doença, segundo o mapa da Matriz de Risco elaborado pelo Governo do Estado. Desde a última segunda-feira (1), os estabelecimentos comerciais do município só podem abrir das 10 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, ou seja, sem funcionar aos sábados, com exceção dos serviços essenciais.