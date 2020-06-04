Guaçuí registra quarta morte causada por coronavírus

Guaçuí está classificada com nível de Risco Moderado para a transmissão da doença, segundo o mapa da Matriz de Risco elaborado pelo Governo do Estado. Desde a última segunda-feira (1), os estabelecimentos comerciais do município só podem abrir das 10 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, ou seja, sem funcionar aos sábados, com exceção dos serviços essenciais.