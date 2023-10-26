Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diversão

Hospital de Colatina também adere a carrinhos elétricos para crianças

Ideia surgiu quando equipe médica notou que os pequenos chegavam com medo do procedimento; psicóloga avalia que iniciativa beneficia não só os pequenos, como toda a família
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

26 out 2023 às 16:28

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 16:28

As horas que antecedem uma cirurgia são de tensão e preocupação, sobretudo se o paciente for uma criança. Para amenizar essa aflição, a equipe médica do Hospital São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, resolveu adquirir um carrinho elétrico que leva os pequenos até à sala de operação, com o intuito de realizar um atendimento mais humanizado e lúdico. Uma iniciativa bem parecida também ocorre em Vila Velha, conforme já mostrado em A Gazeta.
Tudo começou quando os médicos notaram que as crianças chegavam ao hospital com receio do procedimento, o que também deixava os pais dos pequenos angustiados. A partir daí, o carrinho elétrico foi adquirido para deixá-los relaxados antes da sedação. 
O mini veículo é usado ainda no momento pré-cirúrgico. Durante a preparação, algumas crianças até se fantasiam de personagens famosos – como o pequeno Kauan, de 4 anos, que saiu pelos corredores da unidade fantasiado de Batman. A atividade é inteiramente controlada por enfermeiros ou médicos. 
Hospital adota carrinho elétrico no pré-cirúrgico de crianças no ES
Pequeno Kauan, de 4 anos, foi para o centro cirúrgico fantasiado de Batman Crédito: Wando Fagundes
"Ajudou bastante o clima e a humanização do atendimento aqui no centro cirúrgico. Hoje a gente até já incorporou uns personagens, umas capinhas do Batman. Elas estão menos ansiosas e mais confiantes quando recebem a presença do médico", disse o anestesista Edvaldo Casoti Júnior. 
"Ela [a criança] entrando no nosso mundo, de uma forma mais lúdica, ela passa a confiar mais na gente e em todas as metodologias de indução da anestesia [...]. Elas passam aceitar de uma forma mais fácil, menos traumática, o processo da anestesia "
Edvaldo Casoti Júnior - Médico anestesista 
Em entrevista à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, a psicóloga Natália Fadini frisou que a brincadeira não beneficia apenas os pequenos, como toda a família. 
"Os pais ficam mais tranquilos, mais à vontade e isso também estreita o vínculo com a equipe. A gente vê essa diferença no próprio relato das crianças, né? Por ter o lúdico, por ter o brinquedo, o ambiente se torna um pouco mais dentro da realidade da criança", comentou. 
Com informações de Carolina Silveira, da TV Gazeta

Veja Também

Gêmeos de Colatina: dois bebês precisam ser submetidos a hemodiálise

Detentos transformam presídio em sítio com parque, horta e rádio no ES

Criança feliz e sem doce: a garotada do ES que não come nada com açúcar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados