Hospital de Colatina também adere a carrinhos elétricos para crianças

Tudo começou quando os médicos notaram que as crianças chegavam ao hospital com receio do procedimento, o que também deixava os pais dos pequenos angustiados. A partir daí, o carrinho elétrico foi adquirido para deixá-los relaxados antes da sedação.

O mini veículo é usado ainda no momento pré-cirúrgico. Durante a preparação, algumas crianças até se fantasiam de personagens famosos – como o pequeno Kauan, de 4 anos, que saiu pelos corredores da unidade fantasiado de Batman. A atividade é inteiramente controlada por enfermeiros ou médicos.

Pequeno Kauan, de 4 anos, foi para o centro cirúrgico fantasiado de Batman Crédito: Wando Fagundes

"Ajudou bastante o clima e a humanização do atendimento aqui no centro cirúrgico. Hoje a gente até já incorporou uns personagens, umas capinhas do Batman. Elas estão menos ansiosas e mais confiantes quando recebem a presença do médico", disse o anestesista Edvaldo Casoti Júnior.

"Ela [a criança] entrando no nosso mundo, de uma forma mais lúdica, ela passa a confiar mais na gente e em todas as metodologias de indução da anestesia [...]. Elas passam aceitar de uma forma mais fácil, menos traumática, o processo da anestesia " Edvaldo Casoti Júnior - Médico anestesista

Em entrevista à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, a psicóloga Natália Fadini frisou que a brincadeira não beneficia apenas os pequenos, como toda a família.

"Os pais ficam mais tranquilos, mais à vontade e isso também estreita o vínculo com a equipe. A gente vê essa diferença no próprio relato das crianças, né? Por ter o lúdico, por ter o brinquedo, o ambiente se torna um pouco mais dentro da realidade da criança", comentou.