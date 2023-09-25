Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sinal verde

Crianças vão de carrinho elétrico para centro cirúrgico em hospital do ES

Ao invés de macas, hospital desenvolveu projeto em que as crianças vão do quarto para a cirurgia em carrinhos controlados por enfermeiro, oferecendo ambiente mais humanizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2023 às 17:48

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 17:48

Deixar o acompanhante e ser levado para um procedimento é um dos momentos mais marcantes (e tensos) antes de uma cirurgia, sobretudo para as crianças. Mas um hospital de Vitória decidiu deixar as macas de lado e usou fitas e adesivos para construir uma pista de carro pelos corredores da unidade. O objetivo? Os pequenos agora vão para o centro cirúrgico dirigindo um carrinho elétrico.
O projeto foi idealizado por médicos do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) e contou com a parceria do Instituto Luzes, que comprou, montou e adaptou dois carrinhos elétricos para serem utilizados por crianças de até 50 quilos. "A intenção foi trazer uma sensação melhor na criança, afastar aquele medo, distraí-la para trazê-la para o centro cirúrgico com um pouco mais de calma e estresse", disse o diretor-geral do hospital, Clio Venturim.

Veja vídeo

A pista de carro, que tem sinalização e até faixa de pedestres, foi construída por funcionários da unidade e por integrantes do instituto. De acordo com o conselheiro fiscal, Carlos Damázio, ele e outros voluntários passaram o dia com roupas de centro cirúrgico, colocando as fitas no chão para o ambiente se tornar uma imersão lúdica para as crianças.
"Fiz um projetinho para a pista, trouxe um profissional aqui num domingo, mas a gente não consegue deixar de colocar a mão na massa, né? Nosso esforço é para trazer um pouco de alegria para as crianças que está no hospital, e o carrinho já mostra que o caminho é por aí", disse Carlos.

Controle remoto e muita diversão

Como os pacientes ainda são crianças e ninguém tem carteira de habilitação, os dois carrinhos elétricos têm controle remoto e são dirigidos pelo enfermeiro responsável por levar o paciente até o centro cirúrgico.
"Tem muitas crianças que não querem nem sair do carrinho. Às vezes, acordam da anestesia e querem voltar para o carrinho "
Leonardo Santiago - Enfermeiro
O diretor da unidade destacou ainda que a equipe tem o objetivo de expandir o projeto para outros hospitais infantis justamente para deixar o momento mais leve para as crianças que precisam de alguma intervenção cirúrgica. "A criança se diverte, isso baixa a tensão e tem uma melhora antes de entrar em um procedimento cirúrgico. Essa humanização é o que tem que vir para um hospital que atende crianças, um hospital pediátrico. Então, temos que dar um lugar muito mais próximo do que ela tem dentro de casa", finalizou.

Veja Também

'Sou um milagre': mulher arrastada por carro 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Saúde Crianças Hospital Médicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados