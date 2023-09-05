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Motociclista atropelada

'Sou um milagre': mulher arrastada por carro em Vitória deixa hospital

Operadora de caixa estava de moto parada em um sinal quando um carro a atropelou e arrastou; por conta do acidente, ela ficou internada por três semanas e chegou a ficar na UTI

Publicado em 

05 set 2023 às 19:03

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 19:03

A operadora de caixa Rosemary Jordão, de 44 anos, que foi atropelada e arrastada por um carro quando estava de moto na Rodovia Serafim Derenzi no último dia 8 de agosto, voltou para casa nesta terça-feira (5). A mulher ficou internada por três semanas e chegou a ir para a Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) devido à gravidade do acidente.
Rosemary gravou um vídeo para a TV Gazeta em que agradece a todos que contribuíram de alguma forma para sua recuperação, principalmente em oração. Ela pede que as pessoas continuem com as preces, pois continua em fase de tratamento.
Mesmo em casa, a operadora de caixa vai passar mais três meses em recuperação sem poder levantar da cama porque quebrou a clavícula, a costela e teve o fígado e pulmões prejudicados.
'Sou um milagre': mulher arrastada por carro em Vitória deixa hospital
"Eu sou um milagre. Falem com Deus, pois nossa vida é tão passageira e como vocês viram isso aconteceu, de repente aconteceu comigo. Então nossa vida num instante vira de uma forma e nem imaginamos o que pode acontecer. Em qualquer instante podemos estar na eternidade"
Rosemary Jordão - Operadora de caixa, em vídeo gravado para a TV Gazeta

"Achei que Deus ia levar ela", disse irmã

Keyla Jordão, irmã de Rosemary, contou em entrevista à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, ter pensado que não teria mais a irmã quando viu a situação. “Achei que Deus ia levar ela. Colocamos o joelho no chão e só temos a glorificar pelo milagre que ela é”, contou.
Keyla ajuda a operadora de caixa sempre quando chega no trabalho e percebe uma melhora diária. “Cada dia que saio do meu serviço e toda vez que chego em casa para ajudar ela a tomar banho e cuidar dela eu vejo melhora na vida dela. Creio que hoje ela vai estar melhor do que ontem", afirmou.

Atropelada e arrastada

A atendente foi atropelada e arrastada em um cruzamento da Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro 5, Vitória, por volta das 5h21 do dia 8 de agosto. Um vídeo de câmeras de segurança flagrou o momento do acidente e mostrou Rosemary sendo atropelada pelo carro e sendo arrastada por alguns segundos. 
Na gravação é possível ver pessoas que passavam no local ajudando a tirar o veículo de cima dela após o acidente. O motorista afirmou depois que não tinha visto ela parada e por isso continuou a dirigir. 
A vítima trabalha em uma padaria quase em frente ao local do acidente e tinha dado carona para a irmã que também trabalha na rodovia. As duas fazem o mesmo trajeto todos os dias. Segundo Keyla, ele presta ajuda.

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