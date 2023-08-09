Mulher em moto parada é atropelada e arrastada por carro em Vitória

Um acidente entre um carro e uma moto resultou em um vídeo assustador: uma motociclista foi atropelada e arrastada na Rodovia Serafim Derenzi, em Nova Palestina, na Grande São Pedro, em Vitória , quando estava chegando para trabalhar por volta de 5h de terça-feira (8). A vítima do atropelamento é Rosimeire Jordão, de 43 anos, que trabalha em uma padaria localizada em frente ao local do acidente. Ela segue internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.

O vídeo registrado por uma câmera mostra que a motociclista seguia pela Rodovia Serafim Derenzi quando parou a moto no cruzamento. Rosimeire parou depois da faixa branca, que delimita o local onde os veículos devem permanecer. O carro, porém, não parou e seguiu no sentido contrário, batendo primeiro na roda dianteira da moto.

De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, há um semáforo no cruzamento. A sinalização é responsável por regulamentar quem tem preferência. Aos policiais, a motociclista afirmou avançou o semáforo e o motorista não teria culpa no acidente.

Mulher é atropelada por carro na Serafim Derenzi, em Vitória Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

Após o primeiro contato do carro com a roda da moto, Rosimeire caiu no chão. O motorista seguiu adiante, arrastando a mulher por alguns metros no asfalto. As duas rodas do lado esquerdo do carro passaram sobre a motociclista. A Gazeta cortou parte do vídeo para evitar a exposição da cena.

Depois que a roda dianteira esquerda atropelou a motociclista, a segunda roda ficou sobre a vítima. Pessoas que estevam em um ponto de ônibus correram para ajudar a motociclista e retiraram o carro de cima dela.

Motociclista quebrou bacia e teve um corte no fígado, disse irmã

Em contato com a reportagem de A Gazeta, a irmã de Rosimeire, Keila Jordão, contou que a motociclista tem o costume de ir diariamente para o trabalho utilizando a moto. Segundo a irmã, Rosimeire quebrou a bacia e algumas partes da costela, além de ter sofrido um corte no fígado.

"Ela está na sala vermelha de observação, é monitorada o tempo todo. Os médicos falaram que é um milagre de Deus", afirmou a irmã.

A família mora no bairro São Pedro, em Vitória. De acordo com Keila, a irmã não tem previsão de deixar o hospital. Ainda segundo a irmã a vítima, o motorista do carro permaneceu no local e prestou os primeiros socorros.

O que dizem PM e PC

A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para saber sobre os procedimentos adotados no atendimento à ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito no bairro Nova Palestina. No local, a equipe constatou que a motociclista apresentava diversas fraturas e foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Segundo a PM, Rosimeire afirmou aos policiais que avançou o semáforo e que o motorista do carro não teve culpa. O condutor do veículo de passeio realizou o teste do etilômetro que deu negativo.

A Polícia Civil informou que a perícia só é acionada em casos de acidente com morte. Em acidentes sem óbitos e em que não há detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada. A corporação orienta a vítima a se dirigir à delegacia do bairro onde reside ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e representar contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pelo Batalhão de Trânsito (BPTran) da PM, como uma das provas.

O que diz o motorista do carro