Mulher, filha e namorado: as vítimas de acidente em Presidente Kennedy

Os corpos da fisioterapeuta Monique Campos Veloso, de 46 anos, sua filha Maria Clara Veloso, de 13 anos, e do namorado Michel Abud, 38 anos, que estavam no Toyota Corolla que bateu de frente com outro carro na ES 060, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, no último sábado (5), e morreram no acidente, eram de São Francisco do Itabapoana, no Norte do Rio de Janeiro, e foram enterrados no domingo (6). Outras sete pessoas ficaram feridas na batida.
A família morreu no local do acidente, no final da manhã de sábado. Segundo familiares, eles voltavam para a cidade no Rio de Janeiro após participarem da Festa das Neves, na localidade de Praia das Neves, em Presidente Kennedy.
“Não é fácil uma mãe passar pelo que passo. A gente perde mãe, pai, mas um filho, eu não desejo para ninguém passar, é uma dor muito grande. Ele só veio para assistir à missa nas Neves e voltar para casa. Ele veio com a namorada e com a filha da namorada e estavam voltando”, contou a mãe de Michel Abud, Maria de Fátima Barbosa.
Monique Campos Veloso era fisioterapeuta e trabalhava na cidade vizinha de Campos dos Goytacazes, na Santa Casa do município. O cortejo com os corpos da família passou em frente à unidade e foram homenageados pelos colegas de trabalho. Nas redes sociais, o hospital também lamentou a morte da funcionária.
Internados
No outro veículo, sete pessoas de uma família, também de São Francisco do Itabapoana, ficaram feridas. Elas foram socorridas até o hospital de presidente Kennedy e depois transferidas para outras unidades da região. Segundo familiares, três adultos, sendo um casal e uma senhora, seguem internados na Santa Casa e estão estáveis.
Dois meninos, um de três anos e um de três meses, seguem internados na UTI do Hospital Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. A terceira criança socorrida e um adulto foram atendidos e liberados da unidade de Presidente Kennedy, no dia do acidente.