Mulher, filha e namorado: as vítimas de acidente em Presidente Kennedy

Da esquerda para a direita, Monique Campos Veloso ao lado da filha Maria Clara, e Michel Abud Crédito: Reprodução | Instagram

A família morreu no local do acidente, no final da manhã de sábado. Segundo familiares, eles voltavam para a cidade no Rio de Janeiro após participarem da Festa das Neves, na localidade de Praia das Neves, em Presidente Kennedy.

“Não é fácil uma mãe passar pelo que passo. A gente perde mãe, pai, mas um filho, eu não desejo para ninguém passar, é uma dor muito grande. Ele só veio para assistir à missa nas Neves e voltar para casa. Ele veio com a namorada e com a filha da namorada e estavam voltando”, contou a mãe de Michel Abud, Maria de Fátima Barbosa.

Monique Campos Veloso era fisioterapeuta e trabalhava na cidade vizinha de Campos dos Goytacazes, na Santa Casa do município. O cortejo com os corpos da família passou em frente à unidade e foram homenageados pelos colegas de trabalho. Nas redes sociais, o hospital também lamentou a morte da funcionária.

Internados

No outro veículo, sete pessoas de uma família, também de São Francisco do Itabapoana, ficaram feridas. Elas foram socorridas até o hospital de presidente Kennedy e depois transferidas para outras unidades da região. Segundo familiares, três adultos, sendo um casal e uma senhora, seguem internados na Santa Casa e estão estáveis.