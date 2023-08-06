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ES 010

Homem morre em acidente com moto de trilha em Linhares

Vítima tinha 40 anos de idade e colidiu contra cerca às margens da rodovia; morte foi constatada no local do acidente
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

06 ago 2023 às 11:28

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 11:28

Um motociclista de 40 anos morreu após colidir contra uma cerca na ES 010, em LinharesNorte do Espírito Santo. O nome da vítima não foi divulgado, mas a Polícia Militar informou que o acidente aconteceu na manhã de sábado (5), na estrada de acesso a Pontal do Ipiranga e Degredo, próximo à Associação de Pescadores.
Moto caída às margens de rodovia em acidente fatal Crédito: Leitor | A Gazeta
Ainda segundo a corporação, a moto era específica para a prática de trilha e não possuía registro no Detran|ES. Como a vítima morreu no local do acidente, a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi removido e levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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