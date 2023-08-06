Homem morre em acidente com moto de trilha em Linhares

Um motociclista de 40 anos morreu após colidir contra uma cerca na ES 010, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O nome da vítima não foi divulgado, mas a Polícia Militar informou que o acidente aconteceu na manhã de sábado (5), na estrada de acesso a Pontal do Ipiranga e Degredo, próximo à Associação de Pescadores.
Ainda segundo a corporação, a moto era específica para a prática de trilha e não possuía registro no Detran|ES. Como a vítima morreu no local do acidente, a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi removido e levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.