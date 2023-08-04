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BR 262

Homem morre após colisão entre moto e caminhão em Ibatiba

O acidente foi na manhã desta sexta-feira (4), na altura do Trevo de Lajinha, na BR 262
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

04 ago 2023 às 17:50

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 17:50

Acidente Ibatiba
O Samu foi ao local, mas o motociclista não resistiu ao acidente. Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
Um motociclista de 50 anos morreu após colidir com um caminhão, na manhã desta sexta-feira (4), na BR 262, em Ibatiba. O acidente foi próximo ao Trevo de Lajinha, na zona rural, e não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi por volta das 06h40. O órgão foi questionado sobre a dinâmica do acidente e o encaminhamento do motorista do caminhão, mas não houve retorno até o fechamento do texto.
Já a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 07h10 e o corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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