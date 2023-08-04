Homem morre após colisão entre moto e caminhão em Ibatiba

O Samu foi ao local, mas o motociclista não resistiu ao acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi por volta das 06h40. O órgão foi questionado sobre a dinâmica do acidente e o encaminhamento do motorista do caminhão, mas não houve retorno até o fechamento do texto.

Já a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 07h10 e o corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).