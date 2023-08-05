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Em Conceição do Castelo

Ônibus a serviço da Buser tomba com passageiros na BR 262

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acidente aconteceu no início da manhã deste sábado (5). O condutor e uma passageira, aparentemente sem lesões, estão em observação por alegarem dores

Publicado em 

05 ago 2023 às 09:43

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 09:43

Ônibus tomba com 11 pessoas em Conceição do Castelo
Ônibus tomba com 11 pessoas em Conceição do Castelo Crédito: Divulgação/PRF
Um ônibus a serviço da empresa Buser —  plataforma de fretamento colaborativo de ônibus via aplicativo — tombou, na BR 262, em Conceição do Castelo, no início da manhã deste sábado (5). De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), o condutor e uma passageira, aparentemente sem lesões, estão em observação por alegarem dores. A informação inicial é de que 11 pessoas estavam no coletivo. Ainda segundo a PRF, o coletivo seguia em velocidade incompatível com a via.
O tombamento foi próximo ao km 115 da rodovia. A equipe da PRF de Brejetuba foi acionada para atendimento da ocorrência, identificando o veículo tombado às margens da rodovia no sentido Vitória. De acordo com a corporação, não houve interdição da pista. 
A ocorrência ainda está em andamento e, assim que houver mais informações, o texto será atualizado. A empresa Jundiá Transportadora Turística, que presta serviço para o Buser, disse lamentar o acidente e que está prestando assistência aos passageiros e familiares. Confira nota completa abaixo.

O que diz a empresa de ônibus

A Jundiá Transportadora Turística lamenta o acidente ocorrido nesta madrugada, em viagem rumo à Vitoria (ES). Felizmente nenhum dos passageiros sofreu lesões graves e apenas dois foram encaminhados para atendimento médico com lesões leves, por cautela. A Jundiá informa que está prestando assistência integral a todos os passageiros e aos motoristas da empresa. Destacamos que todas as viagens realizadas pela empresa são devidamente autorizadas pela ANTT e cobertas por seguro contra acidentes, de modo a garantir total assistência a todos os envolvidos. As causas do acidente dependem de apuração precisa. No entanto, o ônibus da empresa estava em velocidade compatível com a via, possui documentação regular, programa de manutenção periódica cumprido, bem como todas as licenças necessárias. No mais, todos os motoristas da empresa são devidamente treinados, habilitados, submetidos a exames periódicos e, no caso, viajavam em dupla, em regime de revezamento, para assegurar o devido repouso, em conformidade com a legislação. Estamos à disposição de todos os passageiros, seus familiares, das autoridades e da imprensa para prestarmos as informações solicitadas".

Ônibus tomba com 11 pessoas em Conceição do Castelo
Ônibus tomba com 11 pessoas em Conceição do Castelo Crédito: Divulgação/PRF
A empresa Buser também emitiu nota lamentando o ocorrido. "A Buser lamenta o acidente com um ônibus da Jundiá, fretadora parceira da nossa plataforma. Estamos cientes e dando todo o apoio aos passageiros, junto com a empresa de fretamento. O veículo envolvido na ocorrência conta com modernos equipamentos de segurança, como câmera com sensores inteligentes e telemetria via satélite, tecnologias que nós implantamos na frota parceira para trazer mais segurança às viagens. As causas do acidente estão sendo apuradas, com a nossa colaboração e da Jundiá".

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