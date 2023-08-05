Ônibus a serviço da Buser tomba com passageiros na BR 262

A Jundiá Transportadora Turística lamenta o acidente ocorrido nesta madrugada, em viagem rumo à Vitoria (ES). Felizmente nenhum dos passageiros sofreu lesões graves e apenas dois foram encaminhados para atendimento médico com lesões leves, por cautela. A Jundiá informa que está prestando assistência integral a todos os passageiros e aos motoristas da empresa. Destacamos que todas as viagens realizadas pela empresa são devidamente autorizadas pela ANTT e cobertas por seguro contra acidentes, de modo a garantir total assistência a todos os envolvidos. As causas do acidente dependem de apuração precisa. No entanto, o ônibus da empresa estava em velocidade compatível com a via, possui documentação regular, programa de manutenção periódica cumprido, bem como todas as licenças necessárias. No mais, todos os motoristas da empresa são devidamente treinados, habilitados, submetidos a exames periódicos e, no caso, viajavam em dupla, em regime de revezamento, para assegurar o devido repouso, em conformidade com a legislação. Estamos à disposição de todos os passageiros, seus familiares, das autoridades e da imprensa para prestarmos as informações solicitadas".