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Acidente fatal

Colisão entre moto e caminhão deixa um morto em rodovia de Linhares

Segundo a PM, a moto invadiu a pista contrária da Rodovia Antônio Armani e colidiu na lateral do caminhão; homem que pilotava a moto morreu no local
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

04 ago 2023 às 15:36

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 15:36

Acidente entre caminhão e moto deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta (4) na localidade de São Rafael, em Linhares
Acidente entre caminhão e moto deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta (4) na localidade de São Rafael, em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente entre um caminhão e uma moto deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (4) na Rodovia Antônio Armani, na localidade de São Rafael, em Linhares, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, que esteve no local, o piloto da moto seguia sentido São Rafael e o caminhão transitava no sentido contrário, quando, em uma curva, a motocicleta invadiu a contramão, colidiu na lateral do caminhão, e o motociclista foi a óbito no local. Ele não teve a identidade informada.
Ainda de acordo com a corporação, o garupa da moto foi socorrido e levado a um hospital pelo Samu. O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos.
Polícia Civil informou, em nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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