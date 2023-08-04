Colisão entre moto e caminhão deixa um morto em rodovia de Linhares

Acidente entre caminhão e moto deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta (4) na localidade de São Rafael, em Linhares

Ainda de acordo com a corporação, o garupa da moto foi socorrido e levado a um hospital pelo Samu. O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos.