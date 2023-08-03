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Morador resgata tamanduá-mirim na calçada de casa em Linhares

O motorista de ônibus Ailson Graciano Gutler reparou que a cadela da casa latia sem parar, foi até o lado de fora da residência e se deparou com o animal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2023 às 11:35

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 11:35

Após mais um dia de expediente no trabalho, já na hora de dormir, um motorista de ônibus precisou fazer um resgate nada comum na calçada em frente à residência em que ele mora na noite da última segunda-feira (31): um tamanduá-mirim foi encontrado em frente ao portão da casa, no bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
Ailson Graciano Gutler contou que nunca tinha visto o animal antes. Ele encontrou o tamanduá-mirim após a cadela da casa, a pastora-alemão Íris, não parar de latir.
"Eu nunca tinha visto um tamanduá. Nem aqui e nem em lugar nenhum. Ainda mais de perto. Quando deitei, escutei minha cachorra latir além do normal. Levantei, olhei pela janela e não vi nada. Daí abri a porta de casa. Minha esposa disse para eu tomar cuidado. Fui andando e, quando olhei pelo portão, que fica de frente para a rua, lá estava o tamanduá, de braços abertos", disse o motorista.
Segundo o motorista de ônibus, após encontrar o animal, ele ficou na dúvida do que fazer, mas a esposa disse que a família precisava ajudar o tamanduá a ficar em um lugar seguro até um órgão ambiental resgatá-lo.
"Eu liguei para o Corpo de Bombeiros, mas eles me explicaram que estavam em outra ocorrência. Aí eu disse que tudo bem, eu deixaria ele quietinho e, no dia seguinte, encontraria um jeito de entregá-lo a um órgão", comentou o morador.
Daí não teve jeito. Para protegê-lo, Ailson foi até a calçada e levou o bicho para dentro de um tanquinho velho que tem no quintal. Depois, colocou um pano em cima para ele ficar mais calmo. No dia seguinte, assim que amanheceu, o motorista ligou para um amigo que participa de um projeto que cuida de animais abandonados, como cães e gatos, para pedir orientação.
"Meu amigo ligou para a Secretaria de Meio Ambiente de Linhares e também me passou o contato para eu reforçar o pedido. Eu liguei e a moça me disse que uma equipe passaria na minha casa até meio-dia desta quarta-feira (2) para resgatar o bicho", relatou.
De acordo com o motorista, a equipe recolheu o animal da casa e o levou para o Projeto Cereias para verificar a saúde do bicho e depois soltá-lo em seu habitat. "Eles me ligaram e disseram que estava tudo bem com o tamanduá. Também disseram que o soltaram em Aracruz, município vizinho", falou Ailson.
Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Linhares não respondeu até a publicação desta reportagem.
*Com informações do g1ES

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