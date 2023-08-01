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Estrada do Baixo Quartel

Vala com mais de 4m de profundidade preocupa moradores em Linhares

Abertura foi feita com o intuito de escoar a água da chuva que se acumulou nas comunidades próximas; segundo a Prefeitura, o local receberá obras de drenagem
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

01 ago 2023 às 18:03

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 18:03

Uma vala de aproximadamente quatro metros profundidade, que corta toda a extensão da Estrada do Baixo Quartel, em Linhares, no Norte do Estado, tem causado preocupação aos moradores, motoristas, motociclistas e ciclistas que transitam pela região. O local não possui nenhuma iluminação à noite ou sinalização, o que tem gerado muitos acidentes. O último deles, deixou um carro pendurado no buraco. 
A vala foi aberta de ponta-a-ponta no ano passado, com o intuito de escoar a água da chuva que se acumulou nas comunidades próximas à região. O paliativo funcionou por um tempo. No entanto, a aproximação da época de chuvas tem aumentado a preocupação dos moradores. 
Além dos acidentes, causados pela falta de sinalização e iluminação noturna, os moradores reclamam que, após a abertura da vala, a via por onde os carros e motos transitam ficou estreita. Com isso, os veículos maiores, como caminhões e tratores, precisam passar por dentro dos bairros próximos, junto às pessoas. 

O que diz a Prefeitura

Em nota à reportagem da TV Gazeta Norte, a secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos informou que o local receberá obras de drenagem cujo projeto está em elaboração. A reportagem também questionou à Prefeitura de Linhares como o projeto de drenagem irá funcionar, além de um prazo para o fim da obra, mas ainda não houve um retorno até a publicação deste texto. 

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