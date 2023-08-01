Vala com mais de 4m de profundidade preocupa moradores em Linhares

Uma vala de aproximadamente quatro metros profundidade, que corta toda a extensão da Estrada do Baixo Quartel, em Linhares , no Norte do Estado, tem causado preocupação aos moradores, motoristas, motociclistas e ciclistas que transitam pela região. O local não possui nenhuma iluminação à noite ou sinalização, o que tem gerado muitos acidentes. O último deles, deixou um carro pendurado no buraco.

A vala foi aberta de ponta-a-ponta no ano passado, com o intuito de escoar a água da chuva que se acumulou nas comunidades próximas à região. O paliativo funcionou por um tempo. No entanto, a aproximação da época de chuvas tem aumentado a preocupação dos moradores.

Além dos acidentes, causados pela falta de sinalização e iluminação noturna, os moradores reclamam que, após a abertura da vala, a via por onde os carros e motos transitam ficou estreita. Com isso, os veículos maiores, como caminhões e tratores, precisam passar por dentro dos bairros próximos, junto às pessoas.

O que diz a Prefeitura