Rotativo: sistema começa a funcionar a partir de 1° de agosto em Linhares

Sistema rotativo vai funcionar de segunda a sábado no Centro de Linhares, a partir do dia 1º de agosto Crédito: Felipe Reis

Os motoristas que costumam estacionar os seus veículos no Centro de Linhares, no Norte do Estado, devem ficar atentos. É que a partir desta terça-feira, dia 1º de agosto, o estacionamento rotativo será oficialmente implementado no local. Para utilizar o sistema, os motoristas devem adquirir os créditos por meio do aplicativo Estar Digital Linhares ou nos pontos de venda espalhados pela região.

Segundo a Prefeitura, a cobrança visa aprimorar o uso das vagas na Zona Azul, região onde o estacionamento rotativo será implementado, e melhorar a mobilidade urbana do município. Além do aplicativo Estar Digital Linhares, que está disponível para dispositivos iOS e Android, os motoristas também podem adquirir créditos nos 12 pontos de venda disponíveis, por meio do pagamento com dinheiro em espécie. Os pontos disponibilizados são:

Flixtel Celular

Hotel Guaratur

Padaria Diniz

Gringas

Supermercados Martins

Top Center

P.S. Dos Micros

Lanchonete Cana Caiana

De Tudo Celular

Menelli Tintas

Supermercados Grassi

Pint Cores

Valores e horários

De acordo com a Prefeitura de Linhares, o sistema rotativo funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h, com um limite máximo de permanência na vaga de 3 horas.

Para os automóveis, as tarifas serão aplicadas da seguinte forma:

R$ 1,30 para meia hora

R$ 2,00 para uma hora

R$ 3,00 para duas horas

R$ 4,00 para três horas

Já para as motocicletas, o valor cobrado será de R$ 1,00 por hora.

Para facilitar o pagamento, placas com QR Code foram instaladas nas vagas de estacionamento. Dessa forma, ao escanear o código com o aplicativo Estar Digital Linhares, os cidadãos poderão obter todas as informações necessárias para utilizar o sistema corretamente. As placas também indicam o tempo máximo de permanência na vaga.

A Prefeitura ainda salienta para o cumprimento das regras do estacionamento. Caso algum motorista seja flagrado pela equipe de fiscalização, será necessário pagar uma taxa administrativa de R$20,00 em até cinco dias. Caso a situação não seja regularizada, o não cumprimento das regras se tornará uma infração de trânsito, sujeita a multa de R$195,23 e cinco pontos na carteira, caracterizada como infração grave.

Moradores isentos

Os moradores do Centro de Linhares que não possuem garagem em suas casas ou prédios, podem solicitar o cadastro de seus veículos para obter o benefício de vaga gratuita. Segundo a Prefeitura, essa possibilidade é exclusiva para proprietários ou locatários de imóveis sem espaço destinado ao estacionamento de veículos, construídos e finalizados até 31 de dezembro de 1997.