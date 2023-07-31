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Atenção, motoristas

Rotativo: sistema começa a funcionar a partir de 1° de agosto em Linhares

A cobrança valerá para os motoristas que utilizam as vagas da chamada Zona Azul, no Centro da cidade; sistema pode ser utilizado por meio do app ou em pontos de venda físicos

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 17:29

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

31 jul 2023 às 17:29
O rotativo vai funcionar de segunda a sábado em Linhares
Sistema rotativo vai funcionar de segunda a sábado no Centro de Linhares, a partir do dia 1º de agosto Crédito: Felipe Reis
Os motoristas que costumam estacionar os seus veículos no Centro de Linhares, no Norte do Estado, devem ficar atentos. É que a partir desta terça-feira, dia 1º de agosto, o estacionamento rotativo será oficialmente implementado no local. Para utilizar o sistema, os motoristas devem adquirir os créditos por meio do aplicativo Estar Digital Linhares ou nos pontos de venda espalhados pela região. 
Segundo a Prefeitura, a cobrança visa aprimorar o uso das vagas na Zona Azul, região onde o estacionamento rotativo será implementado, e melhorar a mobilidade urbana do município. Além do aplicativo Estar Digital Linhares, que está disponível para dispositivos iOS e Android, os motoristas também podem adquirir créditos nos 12 pontos de venda disponíveis, por meio do pagamento com dinheiro em espécie. Os pontos disponibilizados são: 
  • Flixtel Celular
  • Hotel Guaratur
  • Padaria Diniz
  • Gringas
  • Supermercados Martins
  • Top Center
  • P.S. Dos Micros
  • Lanchonete Cana Caiana
  • De Tudo Celular
  • Menelli Tintas
  • Supermercados Grassi
  • Pint Cores

Valores e horários

De acordo com a Prefeitura de Linhares, o sistema rotativo funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h, com um limite máximo de permanência na vaga de 3 horas.
Para os automóveis, as tarifas serão aplicadas da seguinte forma:
  • R$ 1,30 para meia hora
  • R$ 2,00 para uma hora
  • R$ 3,00 para duas horas
  • R$ 4,00 para três horas
Já para as motocicletas, o valor cobrado será de R$ 1,00 por hora. 
Para facilitar o pagamento, placas com QR Code foram instaladas nas vagas de estacionamento. Dessa forma, ao escanear o código com o aplicativo Estar Digital Linhares, os cidadãos poderão obter todas as informações necessárias para utilizar o sistema corretamente. As placas também indicam o tempo máximo de permanência na vaga.
A Prefeitura ainda salienta para o cumprimento das regras do estacionamento. Caso algum motorista seja flagrado pela equipe de fiscalização, será necessário pagar uma taxa administrativa de R$20,00 em até cinco dias. Caso a situação não seja regularizada, o não cumprimento das regras se tornará uma infração de trânsito, sujeita a multa de R$195,23 e cinco pontos na carteira, caracterizada como infração grave.

Moradores isentos

Os moradores do Centro de Linhares que não possuem garagem em suas casas ou prédios, podem solicitar o cadastro de seus veículos para obter o benefício de vaga gratuita. Segundo a Prefeitura, essa possibilidade é exclusiva para proprietários ou locatários de imóveis sem espaço destinado ao estacionamento de veículos, construídos e finalizados até 31 de dezembro de 1997.
Dessa forma, os moradores interessados devem realizar as solicitações junto ao departamento de trânsito da Prefeitura, preenchendo o formulário de solicitação e abrindo um protocolo no sistema municipal.

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