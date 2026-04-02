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Festa da Penha

Obras em avenida de Vila Velha não alteram trajeto da Romaria dos Homens

Análise da prefeitura aponta que não há necessidade de mudanças para a realização do cortejo que passa pela Carlos Lindenberg, apesar de trechos com buracos

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 11:36

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 abr 2026 às 11:36
Festa da Penha 2025:
Passagem da Romaria dos Homens por Vila Velha na Festa da Penha de 2025 Crédito: Vitor Jubini
As obras na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, não serão motivo para alterar o trajeto dos fiéis durante a Romaria dos Homens, na Festa da Penha. Uma análise técnica foi realizada pela administração municipal e o percurso será mantido, embora alguns trechos da via estejam com buracos decorrentes da intervenção para a implantação de corredor exclusivo para ônibus
Conforme informação da Prefeitura de Vila Velha, a avaliação técnica foi feita em toda a extensão da avenida e o entendimento é que a romaria, programada para o dia 11 abril, pode manter o percurso realizado em anos anteriores, sem intercorrências. A prefeitura reforça que, neste ano, a principal mudança será o horário de encerramento da missa na Catedral, previsto para as 18h.
Os romeiros saem da Catedral de Vitória com destino ao Parque da Prainha, em Vila Velha, passando pela Carlos Lindenberg. Para garantir a segurança dos fiéis, a prefeitura informou que a avenida será totalmente interditada durante a romaria. Agentes da Guarda Municipal, além de equipes das polícias Militar e Rodoviária Federal, estarão posicionados nos pontos de bloqueio.
Apesar da atuação de policiais e agentes, é importante que os romeiros fiquem atentos ao trajeto. O trecho em obras na Carlos Lindenberg está compreendido entre as ruas Maria do Amor Divino e Travessa Arara, no bairro Planalto, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura Urbana (Semobi).
As intervenções são para implantação do Corredor Metropolitano Sul, o Expresso GV,  que servirá como corredor exclusivo do Sistema Transcol, ligando Vila Velha e Cariacica. Os trabalhos começaram em novembro de 2025 e a previsão de conclusão é no final do próximo ano. 

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