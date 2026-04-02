Wagner Moura vai atuar com Kristen Stewart em novo drama de vampiros; saiba mais

Wagner Moura e Kristen Stewart Crédito: JEAN BAPTISTE LACROIX / AFP e EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA

Wagner Moura foi escalado para atuar ao lado de Kristen Stewart em Flesh Of The Gods, novo suspense vampírico do cineasta e roteirista italiano Panos Cosmatos (Mandy: Sede de Vingança).

O astro brasileiro entra para o elenco do filme no lugar de Oscar Isaac, que havia sido escalado anteriormente, mas deixou o projeto por conflitos de agenda. O badalado estúdio americano A24 fará a distribuição do filme nos Estados Unidos.

Flesh Of The Gods (ou Carne dos Deuses, em tradução livre) vai acompanhar o casal Raoul (Moura) e Alex (Stewart), que vivem em Los Angeles da década de 1980. Todas as noites, eles descem do luxuoso apartamento em um arranha-céu para desbravar o mundo eletrizante de festas e raves. As coisas se transformam quando eles cruzam o caminho de uma figura enigmática e são seduzidos por um mundo surreal e hedonista.

Segundo Cosmatos descreveu na concepção do projeto, em 2024, o filme "mora no limiar entre a fantasia e o pesadelo", em um mundo "ao mesmo tempo propulsivo e hipnótico". Ainda não há mais detalhes sobre a história ou previsão de lançamento.

Próximos projetos de Wagner Moura

Wagner Moura já tem uma série de projetos alinhados após a frutífera temporada de O Agente Secreto. O ator estará ao lado de Greta Lee no filme de terror e ficção científica 11817, longa da Netflix com lançamento previsto para este ano.

Ele também está no elenco de The Last Day, com Alicia Vikander e Victoria Pedretti, filme inspirado no romance Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Recentemente, Moura foi anunciado na refilmagem latina de Gosto de Cereja, comandada pelo diretor argentino Lisandro Alonso.