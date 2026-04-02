Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Wagner Moura vai atuar com Kristen Stewart em novo drama de vampiros; saiba mais
Novo Edward Cullen?

Wagner Moura vai atuar com Kristen Stewart em novo drama de vampiros; saiba mais

Brasileiro vai formar casal com atriz de 'Crepúsculo' em 'Flesh of The Gods', um suspense com vampiros. Ator assumirá papel que seria de Oscar Isaac
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 11:37

Wagner Moura e Kristen Stewart
Wagner Moura e Kristen Stewart Crédito: JEAN BAPTISTE LACROIX / AFP e EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA
Wagner Moura foi escalado para atuar ao lado de Kristen Stewart em Flesh Of The Gods, novo suspense vampírico do cineasta e roteirista italiano Panos Cosmatos (Mandy: Sede de Vingança).
O astro brasileiro entra para o elenco do filme no lugar de Oscar Isaac, que havia sido escalado anteriormente, mas deixou o projeto por conflitos de agenda. O badalado estúdio americano A24 fará a distribuição do filme nos Estados Unidos.
Flesh Of The Gods (ou Carne dos Deuses, em tradução livre) vai acompanhar o casal Raoul (Moura) e Alex (Stewart), que vivem em Los Angeles da década de 1980. Todas as noites, eles descem do luxuoso apartamento em um arranha-céu para desbravar o mundo eletrizante de festas e raves. As coisas se transformam quando eles cruzam o caminho de uma figura enigmática e são seduzidos por um mundo surreal e hedonista.
Segundo Cosmatos descreveu na concepção do projeto, em 2024, o filme "mora no limiar entre a fantasia e o pesadelo", em um mundo "ao mesmo tempo propulsivo e hipnótico". Ainda não há mais detalhes sobre a história ou previsão de lançamento.
Próximos projetos de Wagner Moura
Wagner Moura já tem uma série de projetos alinhados após a frutífera temporada de O Agente Secreto. O ator estará ao lado de Greta Lee no filme de terror e ficção científica 11817, longa da Netflix com lançamento previsto para este ano.
Ele também está no elenco de The Last Day, com Alicia Vikander e Victoria Pedretti, filme inspirado no romance Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Recentemente, Moura foi anunciado na refilmagem latina de Gosto de Cereja, comandada pelo diretor argentino Lisandro Alonso.
Por fim, também vai estrelar e dirigir a adaptação cinematográfica do livro Last Night at the Lobster, de Stewart ONan. O filme foi anunciado em 2024, com Elisabeth Moss, Sofia Carson e Brian Tyree Henry no elenco. Nas últimas semanas, o brasileiro ainda apareceu em uma lista de possíveis intérpretes do novo vilão de 007.

Veja Também

Morre o golpista que inspirou o filme 'VIPs', estrelado por Wagner Moura

Filho de Wagner Moura rebate rumores de apoio a Donald Trump

Oscar 2026: astrologia aponta momento simbólico para o cinema e destaque para Wagner Moura

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Filmes Série
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados