Filho de Wagner Moura rebate rumores de apoio a Donald Trump

Internautas perceberam que o rapaz seguia o presidente americano e o indagou sobre isso

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:43

Bem Moura ao lado do pai, Wagner Moura Crédito: Reprodução Instagram / Bem Moura

Filho de Wagner Moura, Bem Moura, 19, usou as redes sociais, onde tem apenas duas postagens, para rebater rumores de que ele seria alinhado politicamente de Donald Trump.

Nos últimos dias, internautas haviam percebido interações na internet, e perfis como o do próprio presidente americano e o do ativista conservador Charlie Kirk, morto em setembro do ano passado, foram citados. Agora, Bem não os segue mais.

Pelos Stories, Bem reagiu. "Odeio Trump com uma paixão. Nunca publicamente falei nada, mal sou ativo no Instagram. Essa nova rede de especulação social é bizarra. Se toquem", escreveu ele.

Atualmente, Bem mora em Los Angeles com a família. Wagner é pai de Bem, Salvador, 15, e José, 13. Em entrevista a Drew Barrymore no The Drew Barrymore Show, ele falou sobre sua experiência como pai.

"Ser pai é o que define principalmente a minha vida. Ser artista também, mas ser pai está acima de tudo", falou o vencedor do Globo de Ouro. "E é uma aventura. Você comete erros, você diz coisas que não deveria ter dito, toma decisões que não deveria ter tomado. O que aprendi é que temos de nos perdoar", continuou o ator.

