Após queda de muro, moradores pedem para retornar às casas em Linhares

"A Prefeitura de Linhares informa que, todas as famílias envolvidas estão recebendo o apoio necessário através do programa de aluguel social, com exceção de uma família que não pôde ser beneficiada devido à legislação vigente, visto que já possui uma casa alugada para a Prefeitura.



Conforme a secretaria municipal de Assistência Social, as demais famílias estão amparadas pelo aluguel social. É importante ressaltar que em 04 de outubro de 2022, a Prefeitura notificou oficialmente o proprietário do imóvel sobre a situação do muro, alertando sobre o risco iminente de desabamento.



Vale destacar que todas as famílias foram prontamente assistidas e encaminhadas para abrigos no momento da ocorrência da queda do muro, não procedendo a alegação de que não houve apoio prestado pela administração municipal.



A Prefeitura reitera o compromisso com a segurança e o bem-estar da população, e continuará acompanhando de perto a situação das famílias afetadas."

