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Após queda de muro, moradores pedem para retornar às casas em Linhares

Muro da antiga Junal desabou em dezembro do ano passado no bairro Aviso; moradores alegam falta de assistência da Prefeitura
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

01 ago 2023 às 14:39

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 14:39

A queda do muro da antiga Junal, uma concessionária de carros que funcionou, por muitos anos, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado, até hoje preocupa os moradores do local. O muro, com mais de três metros, desabou no início de dezembro do ano passado, após uma forte chuva que atingiu a região, deixando várias pessoas fora de suas casas. 
Deuzimara Campista, uma das moradoras afetadas, teve a sua casa interditada pela Defesa Civil de Linhares. Desde então, ela está morando de aluguel em outro bairro. "Procuramos assistência, mas, até hoje, estou pagando aluguel do meu próprio bolso", disse a moradora à reportagem da TV Gazeta
Assim como Deuzimara, a mãe dela, Neide Campista, foi obrigada a sair de uma casa onde morou por mais de 40 décadas, para ficar na casa de familiares. 
Na época em que o muro desabou, sete pessoas precisaram ser resgatadas das residências. Muitos moradores foram para casas de familiares ou para o abrigo da Prefeitura de Linhares. No entanto, mesmo com a interdição da Defesa Civil do município, alguns optaram por retornar às suas casas. 
Após a queda do muro, a Prefeitura chegou a fazer a limpeza da rua e a remoção dos entulhos. Mas, desde então, a área da antiga concessionária ficou exposta, o que tem aumentado a preocupação dos moradores, já que choveu muito em Linhares no últimos dias. Com isso, há o risco da terra descer e atingir o que restou das casas da região. 

Desabou...

Em nota à reportagem, a Prefeitura de Linhares informou que todas as famílias envolvidas estão recebendo o apoio necessário através do programa de aluguel social, com exceção de uma família que não pôde ser beneficiada devido à legislação vigente, visto que já possui uma casa alugada para a Prefeitura.
Ainda segundo a Prefeitura, conforme a secretaria municipal de Assistência Social, as demais famílias estão amparadas pelo aluguel social. "É importante ressaltar que em 4 de outubro de 2022, a Prefeitura notificou oficialmente o proprietário do imóvel sobre a situação do muro, alertando sobre o risco iminente de desabamento", acrescentou. 

Nota da Prefeitura

"A Prefeitura de Linhares informa que, todas as famílias envolvidas estão recebendo o apoio necessário através do programa de aluguel social, com exceção de uma família que não pôde ser beneficiada devido à legislação vigente, visto que já possui uma casa alugada para a Prefeitura.

Conforme a secretaria municipal de Assistência Social, as demais famílias estão amparadas pelo aluguel social. É importante ressaltar que em 04 de outubro de 2022, a Prefeitura notificou oficialmente o proprietário do imóvel sobre a situação do muro, alertando sobre o risco iminente de desabamento.

Vale destacar que todas as famílias foram prontamente assistidas e encaminhadas para abrigos no momento da ocorrência da queda do muro, não procedendo a alegação de que não houve apoio prestado pela administração municipal.

A Prefeitura reitera o compromisso com a segurança e o bem-estar da população, e continuará acompanhando de perto a situação das famílias afetadas."

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