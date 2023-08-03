Homens armados invadem lotérica e roubam dinheiro do caixa em Linhares

(vídeo acima), capturadas por câmeras de videomonitoramento do local, é possível observar que dois homens invadem o estabelecimento e anunciam o assalto. Cenas de desespero foram presenciadas por populares que frequentavam uma casa lotérica no bairro Boa Vista, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (3). Nas imagens, capturadas por câmeras de videomonitoramento do local, é possível observar que dois homens invadem o estabelecimento e anunciam o assalto.

Neste momento, todas as pessoas que estavam na lotérica, em uma fila, saem do local. Um dos suspeitos chega, inclusive, a sacar uma arma. O nome de nenhum deles foi divulgado pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, a dupla que invadiu o estabelecimento estava armada e roubou o dinheiro do caixa. Logo após a ação criminosa, eles saíram do local e, até o momento, nenhum deles foi localizado.