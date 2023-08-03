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Bairro Boa Vista

Homens armados invadem lotérica e roubam dinheiro do caixa em Linhares

Ação dos suspeitos foi flagrada por câmeras de videomonitoramento do local, na tarde desta quinta (3); até o momento, nenhum dos dois homens foram localizados
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

03 ago 2023 às 17:50

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 17:50

Cenas de desespero foram presenciadas por populares que frequentavam uma casa lotérica no bairro Boa Vista, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (3). Nas imagens (vídeo acima), capturadas por câmeras de videomonitoramento do local, é possível observar que dois homens invadem o estabelecimento e anunciam o assalto.
Neste momento, todas as pessoas que estavam na lotérica, em uma fila, saem do local. Um dos suspeitos chega, inclusive, a sacar uma arma. O nome de nenhum deles foi divulgado pela polícia. 
Segundo a Polícia Militar, a dupla que invadiu o estabelecimento estava armada e roubou o dinheiro do caixa. Logo após a ação criminosa, eles saíram do local e, até o momento, nenhum deles foi localizado. 
A reportagem também questionou a Polícia Federal quais procedimentos serão adotados pela corporação a partir do ocorrido, mas não houve um retorno da corporação até a publicação deste texto. 

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