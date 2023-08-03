Homens armados invadem lotérica e roubam dinheiro do caixa em Linhares

Cenas de desespero foram presenciadas por populares que frequentavam uma casa lotérica no bairro Boa Vista, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (3). Nas imagens (vídeo acima), capturadas por câmeras de videomonitoramento do local, é possível observar que dois homens invadem o estabelecimento e anunciam o assalto.
Neste momento, todas as pessoas que estavam na lotérica, em uma fila, saem do local. Um dos suspeitos chega, inclusive, a sacar uma arma. O nome de nenhum deles foi divulgado pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, a dupla que invadiu o estabelecimento estava armada e roubou o dinheiro do caixa. Logo após a ação criminosa, eles saíram do local e, até o momento, nenhum deles foi localizado.
A reportagem também questionou a Polícia Federal quais procedimentos serão adotados pela corporação a partir do ocorrido, mas não houve um retorno da corporação até a publicação deste texto.