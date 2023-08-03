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Acidente em churrasco

'Só tenho a agradecer', diz influencer queimada após receber alta no ES

Larissa Piona Pagung deixou hospital nesta semana após ficar internada por 52 dias; ela conta que recebeu muitas mensagens e orações, visitas de parentes e carinho de profissionais que cuidaram dela
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 ago 2023 às 13:31

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 13:31

Após ficar 52 dias internada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, até receber alta médica, a influencer Larissa Piona Pagung, de 27 anos, que sofreu queimaduras graves em um churrasco em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, no último dia 11 de junho, conta que ainda terá um longo processo de recuperação, mas agradece por todas as orações e pensamentos positivos que recebeu. Ela conversou, por videochamada, com a reportagem da TV Gazeta Norte.
"Só tenho a agradecer às pessoas, tanto lá na hora que aconteceu o acidente, depois pelas mensagens que recebi, com tantas pessoas orando por mim. Isso faz toda a diferença"
Larissa Piona Pagung - Influencer vítima de queimadura
Larissa teve 29,5% do corpo queimado e ficou internada por nove dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade médica e depois permaneceu em um leito de enfermaria até ter condições de voltar para casa. Segundo ela, as visitas que recebeu de parentes e amigos e o carinho dos profissionais do hospital foram muito importantes.
“Não poderia ninguém ficar comigo, mas a minha mãe vinha me visitar todos os dias. Tive visitas de amigos, tias. Os médicos e enfermeiros foram muito amorosos, atenciosos', comentou.
"Recebi mensagens de tantas pessoas orando por mim. Não é fácil ficar dentro de um quarto por mais de 50 dias olhando para a mesma parede e janela sem poder sair. Ainda há um longo processo (de recuperação). Agradeço a Deus, por conseguir ter alta, e todas essas pessoas"
Larissa Piona Pagung - Influencer vítima de queimadura
Como ainda precisa fazer curativos no hospital – em dias alternados – ela decidiu ficar na casa de uma amiga, que mora na Serra. E quando puder vai voltar para onde mora, em Córrego Primavera, Rio Bananal, no Norte do Estado, já que a saudade da família e dos amigos é grande. “Eu vou ficar na casa de uma amiga e penso em ir para casa também, de forma intercalada, porque estou com saudade da família e dos amigos”, disse Larissa.

Influencer relembra acidente

A influencer relembrou o dia em que o acidente aconteceu, em uma festa na localidade de Córrego Aparecida, em Marilândia. Ela estava junta de amigos em um churrasco e ficou assustada quando percebeu que tinha sido atingida pelas chamas.
Larissa está na casa de uma amiga enquanto ainda precisa fazer curativos no hospital da Serra
Larissa está na casa de uma amiga enquanto ainda precisa fazer curativos no hospital da Serra Crédito: Reprodução
“Lembro somente do momento que me vi pegando fogo e pensei: ‘isso tá acontecendo, é verdade?’. Eu não pensei em nada, um menino me disse para pular no rio e eu pulei. Lembro depois quando entrei na ambulância e quando cheguei ao hospital na Serra. Era muita dor, não sei como explicar. Cheguei e fizeram os procedimentos, anestesias e curativos e fui para o quarto”, relatou.
Ela acredita que tudo não passou de um acidente e que o homem ia apenas acender a churrasqueira. “Ele não teve culpa. Foi uma fatalidade eu estar ali do lado e acontecer isso”, disse.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar, um homem de 36 anos procurou os militares e informou que estava acompanhado de amigos fazendo um churrasco após um evento de cavalgada na região. Ele achou que não havia fogo na churrasqueira e, então, colocou álcool no compartimento do fogareiro, momento em que as chamas rapidamente subiram.
Mais atingida pelas chamas, a blogueira precisou entrar na água de um córrego próximo para conseguir conter o fogo. Em conversa com a reportagem, a secretária de Saúde de Marilândia, Gisele Tozzi, disse que havia ambulância no local e o atendimento foi rápido para prestar os primeiros socorros às vítimas.
A mãe de Larissa comentou que a blogueira ficou bastante abalada com o que aconteceu. “ Larissa está bem abalada, triste, chora muito. Ela queimou o rosto, o cabelo. Sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau no braço, que foram mais graves", disse Cirleia Pagung para a reportagem de A Gazeta, no dia 13 de junho.
*Com informações da TV Gazeta Norte

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