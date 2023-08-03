Terceira Ponte será totalmente interditada no domingo (6) para obras

A partir das 22 horas deste domingo (6), a Terceira Ponte será totalmente interditada. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o bloqueio do fluxo de veículos deve ser realizado até as 5h de segunda-feira (7).
A interdição total é uma medida pontual e necessária para a execução de trabalhos pesados na etapa final das obras de ampliação da Terceira Ponte, que está prevista para ser entregue até o fim deste mês. Com isso, as interdições parciais na estrutura, que já ocorrem durante a semana, devem continuar até a finalização dos trabalhos.
CAMINHOS ALTERNATIVOS
Os condutores que planejam passar pela via no horário informado podem utilizar rotas alternativas, como a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Avidos, para chegar ou sair da capital.
O QUE VAI MUDAR
- Segundo a Semobi, a ampliação da Terceira Ponte é um marco para a infraestrutura do Espírito Santo e foi planejada para contribuir com o fluxo de veículos, ajudando a reduzir os congestionamentos. Após a inauguração das duas faixas novas, a capacidade do trânsito será aumentada em torno de 40%.
- A nova faixa, à direita, será destinada para veículos considerados pesados, sendo ônibus e veículos de serviço, como ambulâncias e viaturas. Motociclistas também terão preferência para tráfego nessa faixa, à direita.
- A ampliação da Terceira Ponte será entregue junto com a Ciclovia da Vida, que foi construída paralelamente à toda a extensão da via e que permitirá o trânsito de ciclistas entre Vitória e Vila Velha sobre a Baía de Vitória.
- A Ciclovia da Vida foi projetada para contribuir com o deslocamento de pessoas em bicicletas e bicicletas assistidas entre Vitória e Vila Velha, tendo 3,3 quilômetros de extensão por sentido e 3 metros de largura. Um mirante foi construído no vão central para permitir que os usuários façam uma pausa e apreciem a vista.
- O uso da Ciclovia da Vida será gratuito e com proibição do acesso de pedestres ou de pessoas em motocicletas, skates, patins, ciclomotor, entre outros.
ESTIVEMOS LÁ
Durante as execuções das obras, equipes de A Gazeta foram ao local. Reveja abaixo alguns vídeos produzidos em cima da estrutura: