Terceira Ponte será totalmente interditada no domingo (6) para obras

A partir das 22 horas deste domingo (6), a Terceira Ponte será totalmente interditada. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o bloqueio do fluxo de veículos deve ser realizado até as 5h de segunda-feira (7).

CAMINHOS ALTERNATIVOS

Os condutores que planejam passar pela via no horário informado podem utilizar rotas alternativas, como a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Avidos, para chegar ou sair da capital.

O QUE VAI MUDAR

Segundo a Semobi, a ampliação da Terceira Ponte é um marco para a infraestrutura do Espírito Santo e foi planejada para contribuir com o fluxo de veículos, ajudando a reduzir os congestionamentos. Após a inauguração das duas faixas novas, a capacidade do trânsito será aumentada em torno de 40% .





. A nova faixa, à direita, será destinada para veículos considerados pesados , sendo ônibus e veículos de serviço, como ambulâncias e viaturas. Motociclistas também terão preferência para tráfego nessa faixa, à direita.





, sendo ônibus e veículos de serviço, como ambulâncias e viaturas. para tráfego nessa faixa, à direita. A ampliação da Terceira Ponte será entregue junto com a Ciclovia da Vida , que foi construída paralelamente à toda a extensão da via e que permitirá o trânsito de ciclistas entre Vitória e Vila Velha sobre a Baía de Vitória.





, que foi construída paralelamente à toda a extensão da via e que permitirá o trânsito de ciclistas entre Vitória e Vila Velha sobre a Baía de Vitória. A Ciclovia da Vida foi projetada para contribuir com o deslocamento de pessoas em bicicletas e bicicletas assistidas entre Vitória e Vila Velha, tendo 3,3 quilômetros de extensão por sentido e 3 metros de largura . Um mirante foi construído no vão central para permitir que os usuários façam uma pausa e apreciem a vista.





. Um mirante foi construído no vão central para permitir que os usuários façam uma pausa e apreciem a vista. O uso da Ciclovia da Vida será gratuito e com proibição do acesso de pedestres ou de pessoas em motocicletas, skates, patins, ciclomotor, entre outros.



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