Terceira Ponte terá mais interdições parciais durante o mês de agosto

Terceira Ponte, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Os motoristas que precisam trafegar pela Terceira Ponte vão precisar ter paciência durante o mês de agosto. A Rodosol, concessionária que administra o trecho, anunciou, nas redes sociais, que a via terá novas interdições parciais e intermitentes, em ambos sentidos, até o fim das obras de ampliação de faixas realizadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). A previsão é que as intervenções sejam concluídas até o final do mês.

A Semobi informou que os estreitamentos provisórios estão sendo adotados nos horários entre pico, entre as 10h e 16h, para remoção das barreiras e execução de serviços complementares, e não interrompem o trânsito na Terceira Ponte. A reportagem questionou a pasta para saber os dias exatos das intervenções, se serão diárias, incluindo os finais de semana, ou em dias específicos, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

⚠️ A Terceira Ponte poderá ter interdições parciais e intermitentes de faixas, nos dois sentidos, até o término das obras de ampliação realizadas pelo Governo do Estado.



? A Semobi informou que as interdições parciais poderão ocorrer entre 10h e 16h, fora do horário de pico. — RodoSol (@RodoSol) August 3, 2023

Interdição total no domingo (6)

A Semobi anunciou que acontecerá na Terceira Ponte uma interdição total na Terceira Ponte no próximo domingo (6). Segundo a pasta, via será totalmente fechada a partir das 22 horas, com previsão de término às 5h de segunda-feira (7).

A interdição total durante a noite e madrugada será realizada para viabilizar a execução de trabalhos pesados na etapa final das obras de ampliação de faixas da Terceira Ponte, que visam a melhorar a infraestrutura e a aumentar a capacidade de tráfego da via.

Fim das obras em agosto

A obra de ampliação na Terceira Ponte começou em 2021 e estava prevista para ser entregue no mês de julho e com interdições, inicialmente, sendo feitas apenas durante a madrugada. Com o prazo apertado, as interdições passaram a ser feitas durante o dia, o que causou engarrafamentos e reclamações dos cidadãos