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Trânsito

Terceira Ponte terá mais interdições parciais durante o mês de agosto

Intervenções intermitentes serão realizadas até o fim das obras de ampliação de faixas da via, realizadas pelo governo do Estado e com previsão de entrega até o final do mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2023 às 11:01

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 11:01

Terceira Ponte, Vitória
Terceira Ponte, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Os motoristas que precisam trafegar pela Terceira Ponte vão precisar ter paciência durante o mês de agosto. A Rodosol, concessionária que administra o trecho, anunciou, nas redes sociais, que a via terá novas interdições parciais e intermitentes, em ambos sentidos, até o fim das obras de ampliação de faixas realizadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). A previsão é que as intervenções sejam concluídas até o final do mês.
A Semobi informou que os estreitamentos provisórios estão sendo adotados nos horários entre pico, entre as 10h e 16h, para remoção das barreiras e execução de serviços complementares, e não interrompem o trânsito na Terceira Ponte. A reportagem questionou a pasta para saber os dias exatos das intervenções, se serão diárias, incluindo os finais de semana, ou em dias específicos, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Interdição total no domingo (6)

A Semobi anunciou que acontecerá na Terceira Ponte uma interdição total na Terceira Ponte no próximo domingo (6). Segundo a pasta, via será totalmente fechada a partir das 22 horas, com previsão de término às 5h de segunda-feira (7).
A interdição total durante a noite e madrugada será realizada para viabilizar a execução de trabalhos pesados na etapa final das obras de ampliação de faixas da Terceira Ponte, que visam a melhorar a infraestrutura e a aumentar a capacidade de tráfego da via.

Fim das obras em agosto 

A obra de ampliação na Terceira Ponte começou em 2021 e estava prevista para ser entregue no mês de julho e com interdições, inicialmente, sendo feitas apenas durante a madrugada. Com o prazo apertado, as interdições passaram a ser feitas durante o dia, o que causou engarrafamentos e reclamações dos cidadãos
Ainda no mês de julho, a Semobi informou à reportagem de A Gazeta que um novo ajuste no cronograma foi feito e a inauguração da expansão de faixas da Terceira Ponte será feita ainda em agosto.

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