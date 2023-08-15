Advogada atropelada por motorista embriagado passará por outra cirurgia no ES

A corredora Karina Vaillant, atropelada em dezembro do ano passado por um motorista embriagado, vai passar por outra cirurgia. A advogada, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, participava de um desafio esportivo quando foi atingida por um carro na contramão, na ES 482, e ficou 20 dias sem consciência. Oito meses após o acidente, a vítima passará por outro procedimento cirúrgico e ainda sofre com as consequências do atropelamento.
"Totalmente diferente da vida que eu levava antes, era totalmente independente, ágil. E agora eu preciso da muleta, preciso da ajuda de pessoas"
Karina seguia com os amigos para Marataízes quando foi atropelada por Gilmar Almeida dos Anjos. Após o acidente, a atleta ficou em estado grave. “Como eu ainda tenho uma haste na minha intramedular, ainda sofro as consequências disso devido a uma bactéria, porque eu tenho osteomielite, uma bactéria que peguei no osso”, relatou em entrevista ao repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul.
Com cirurgia marcada para o dia 25 de agosto em Vitória, Karina vai passar por pelo menos mais seis meses de recuperação. Para custear o procedimento, que custa mais de R$ 180 mil, a advogada contou com ajuda de doações e agora sonha em voltar à ativa. “Tenho fé que isso vai se findar, e eu vou conseguir retomar minha vida, trabalhar, praticar esporte que eu tanto amo, tanto a corrida como o vôlei, como nadar, pedalar [...] É uma tentativa de retornar à vida normal", conta.
Vítima ficou na UTI
Após o acidente, Karina sofreu ferimentos graves e precisou ser internada na Unidade de Internação Intensiva (UTI). O condutor do carro, Gilmar Almeida dos Anjos, foi encontrado em outro local, dormindo dentro do carro. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava com mais de 30 dias de licenciamento vencido.
Segundo registro da Polícia Militar, o atropelamento aconteceu às 4h45 da manhã. Testemunhas relataram aos policiais militares que o motorista trafegava pela contramão e, após o atropelamento, não parou e fugiu sem prestar socorro à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a advogada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Já o homem foi encaminhado pelos militares à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi submetido ao teste de alcoolemia, que teve resultado de 0,78 mg/l – constatando que ele havia ingerido bebida alcoólica. Na época, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado ao presídio.
De acordo com informações da Sejus na última terça-feira (8), o Gilmar continua preso e está no Centro de Detenção Provisória De Cachoeiro de Itapemirim desde o dia 18 de dezembro de 2022. O espaço para a defesa segue aberto.
Com informações do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul