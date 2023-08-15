Advogada atropelada por motorista embriagado passará por outra cirurgia no ES

A corredora Karina Vaillant, atropelada em dezembro do ano passado por um motorista embriagado, vai passar por outra cirurgia. A advogada, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, participava de um desafio esportivo quando foi atingida por um carro na contramão, na ES 482, e ficou 20 dias sem consciência. Oito meses após o acidente, a vítima passará por outro procedimento cirúrgico e ainda sofre com as consequências do atropelamento.

"Totalmente diferente da vida que eu levava antes, era totalmente independente, ágil. E agora eu preciso da muleta, preciso da ajuda de pessoas" Karina Vaillant - Advogada

Karina seguia com os amigos para Marataízes quando foi atropelada por Gilmar Almeida dos Anjos. Após o acidente, a atleta ficou em estado grave. “Como eu ainda tenho uma haste na minha intramedular, ainda sofro as consequências disso devido a uma bactéria, porque eu tenho osteomielite, uma bactéria que peguei no osso”, relatou em entrevista ao repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul.

Karina Vaillant ficou em estado grave na UTI após o acidente Crédito: Carlos Barros

Com cirurgia marcada para o dia 25 de agosto em Vitória, Karina vai passar por pelo menos mais seis meses de recuperação. Para custear o procedimento, que custa mais de R$ 180 mil, a advogada contou com ajuda de doações e agora sonha em voltar à ativa. “Tenho fé que isso vai se findar, e eu vou conseguir retomar minha vida, trabalhar, praticar esporte que eu tanto amo, tanto a corrida como o vôlei, como nadar, pedalar [...] É uma tentativa de retornar à vida normal", conta.

Vítima ficou na UTI

Após o acidente, Karina sofreu ferimentos graves e precisou ser internada na Unidade de Internação Intensiva (UTI) . O condutor do carro, Gilmar Almeida dos Anjos, foi encontrado em outro local, dormindo dentro do carro. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava com mais de 30 dias de licenciamento vencido.

Segundo registro da Polícia Militar, o atropelamento aconteceu às 4h45 da manhã. Testemunhas relataram aos policiais militares que o motorista trafegava pela contramão e, após o atropelamento, não parou e fugiu sem prestar socorro à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a advogada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Já o homem foi encaminhado pelos militares à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi submetido ao teste de alcoolemia, que teve resultado de 0,78 mg/l – constatando que ele havia ingerido bebida alcoólica. Na época, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado ao presídio.

De acordo com informações da Sejus na última terça-feira (8), o Gilmar continua preso e está no Centro de Detenção Provisória De Cachoeiro de Itapemirim desde o dia 18 de dezembro de 2022. O espaço para a defesa segue aberto.