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Trabalho

Hospital de Cachoeiro abre vagas para técnicos e enfermeiros

Contratações do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis são necessárias em função da criação de 10 novos leitos de UTI geral que serão abertos na unidade, na próxima segunda (01)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 16:10

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 16:10

Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim
Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
Por conta da abertura de 10 novos leitos de UTI para atender pacientes que não estejam contaminados pelo novo coronavírus, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está contratando técnicos em enfermagem e enfermeiros. O Hifa é um dos hospitais do Sul do Estado que darão apoio às unidades que recebem somente pacientes com Covid-19.
Segundo a administração do Hifa, são 20 vagas para técnicos e seis para enfermeiros. É desejável que o candidato tenha experiência. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail da instituição ([email protected]).

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Os novos leitos devem ser abertos na próxima segunda-feira (01). O anúncio da entrega dos novos espaços foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, pelas redes sociais nesta sexta-feira (29). As vagas serão destinadas a pacientes não COVID-19 e serão ofertadas por meio da central de regulação de vagas.
Segundo o superintendente do Hifa, Jailton Pedroso, a princípio os leitos terão um tempo determinado para suprir as demandas nesse momento de pandemia. Além dos 10 leitos que serão inaugurados, atualmente o hospital possui oito leitos de UTI, dois leitos de isolamento e oito de enfermaria, todos eles pediátricos, destinados ao tratamento de Covid-19.

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