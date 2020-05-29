Hospital de Cachoeiro abre vagas para técnicos e enfermeiros

Por conta da abertura de 10 novos leitos de UTI para atender pacientes que não estejam contaminados pelo novo coronavírus, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está contratando técnicos em enfermagem e enfermeiros. O Hifa é um dos hospitais do Sul do Estado que darão apoio às unidades que recebem somente pacientes com Covid-19.
Segundo a administração do Hifa, são 20 vagas para técnicos e seis para enfermeiros. É desejável que o candidato tenha experiência. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail da instituição ([email protected]).
Os novos leitos devem ser abertos na próxima segunda-feira (01). O anúncio da entrega dos novos espaços foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, pelas redes sociais nesta sexta-feira (29). As vagas serão destinadas a pacientes não COVID-19 e serão ofertadas por meio da central de regulação de vagas.
Segundo o superintendente do Hifa, Jailton Pedroso, a princípio os leitos terão um tempo determinado para suprir as demandas nesse momento de pandemia. Além dos 10 leitos que serão inaugurados, atualmente o hospital possui oito leitos de UTI, dois leitos de isolamento e oito de enfermaria, todos eles pediátricos, destinados ao tratamento de Covid-19.