Hospital de Cachoeiro abre vagas para técnicos e enfermeiros

Segundo o superintendente do Hifa, Jailton Pedroso, a princípio os leitos terão um tempo determinado para suprir as demandas nesse momento de pandemia. Além dos 10 leitos que serão inaugurados, atualmente o hospital possui oito leitos de UTI, dois leitos de isolamento e oito de enfermaria, todos eles pediátricos, destinados ao tratamento de Covid-19.