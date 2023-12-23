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Histórias de Natal: saiba quem visitou Jesus após seu nascimento

Passagens reveladas pela Bíblia e outras referências históricas apontam o que está por trás da narrativa dos Reis Magos; relembre

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2023 às 11:25
Todo ano, com proximidade do Natal, alguns personagens ajudam a contar a história de Jesus e reforçam a fé cristã. Mas, ao longo de mais de 2 mil anos do seu nascimento, detalhes certamente se perderam e relatos da época tiveram diferentes interpretações. É daí que uma das mais celebradas passagens natalinas, sobre quem visitou o menino Jesus após seu nascimento, ganhou nova versão. 
Muitos acreditam que esses visitantes eram três Reis Magos, guiados por uma estrela até a manjedoura em que havia acabado de nascer o filho de Deus.

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