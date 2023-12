Histórias de Natal: saiba quem visitou Jesus após seu nascimento

Passagens reveladas pela Bíblia e outras referências históricas apontam o que está por trás da narrativa dos Reis Magos; relembre

Todo ano, com proximidade do Natal, alguns personagens ajudam a contar a história de Jesus e reforçam a fé cristã. Mas, ao longo de mais de 2 mil anos do seu nascimento, detalhes certamente se perderam e relatos da época tiveram diferentes interpretações. É daí que uma das mais celebradas passagens natalinas, sobre quem visitou o menino Jesus após seu nascimento, ganhou nova versão.