Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso Milena

Hilário virou suspeito por ser "arrogante, soberbo e problemático", diz advogado

Advogado Leonardo Gagno, que defende Hilário Frasson no julgamento sobre o assassinato da médica Milena Gottardi, afirmou que a arrogância do ex-policial levou ele a ser primeiro suspeito

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 18:54

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

30 ago 2021 às 18:54
Caso Milena Gotardi
O policial civil Hilário Frasson, acusado de ser o mandante do assassinato da ex-esposa, a médica Milena Gottardi Crédito: Fernando Madeira/Arte Geraldo Neto
Na última etapa do julgamento dos seis acusados pelo assassinato da médica Milena Gottardi, a defesa de Hilário Frasson, ex-marido da vítima, afirmou que  a arrogância de Hilário levou ele a ser primeiro suspeito. O advogado Leonardo Gagno, em sua apresentação, disse que após Hilário ter ido a delegacia, no dia que Milena teve sua morte declarada, ele já saiu com seu telefone grampeado.
"O cônjuge é o primeiro suspeito quando alguém é morto, isso é um padrão em investigações, ainda mais uma pessoa como Hilário, arrogante, soberbo, problemático. 'É esse', disseram os investigadores e passaram a construir uma relação em torno disso", comentou o advogado. Siga o júri em tempo real aqui.

Veja Também

Caso Milena Gottardi: Justiça bloqueia bens de Hilário Frasson

Caso Milena: Hilário pediu ajuda a juiz para retomar guarda das filhas

O advogado ainda afirmou que foi utilizado um discurso de ódio para “demonizar a figura de Hilário”.
"Durante seis horas de argumentação, os promotores criaram um discurso de ódio para demonizar a figura de Hilário. Trouxeram aqui que Hilário consultou pornografia, que estava em busca de mulheres após a separação, que era arrogante. Fizeram várias ilações, mas você, jurados, enxergaram uma prova direta que constasse o óbvio, que ele mandou matar Milena?"
Leonardo Gagno - Advogado de Hilário
Em outro momento, assinalou que uma das principais provas apresentadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) não ocorreu. Trata-se do encontro ocorrido em um posto de gasolina na Serra entre Valcir, Hilário e Dionathas. Ele explica que as antenas ERB, que detectam sinais emitidos pelos celulares, não constataram proximidade entre os aparelhos de Valcir, Hilário e Dionathas, que, segundo o MPES, teriam se encontrado.
"Tentaram provar que aconteceu um encontro entre Valcir, Hilário e Dionathas na Serra, "o grande encontro", mas o celular de Dionathas, que disse aqui que estava conversando com a mãe de seu filho no banco de trás da caminhonete de Hilário, não foi detectado. Hilário passou por este local porque estava a caminho de Fundão, para visitar os pais", afirmou.

Veja Também

Caso Milena: Hilário e Esperidião estão sofrendo "linchamento moral", diz advogado

Julgamento do caso Milena entra na reta final: veja os principais momentos

Gagno também informou aos jurados que um dos vídeos gravados pela polícia, no momento da prisão de Dionathas Alves Vieira, executor da médica, ele aparece com a marca de três dedos no rosto.
"Dionathas apanhou na delegacia para confessar o crime. Sua memória foi extraída com tapas na cara e ele não teve coragem de dizer em seu interrogatório porque quer se beneficiar com redução da pena por confessar o crime”, apontou Gagno
O segundo advogado de defesa de Hilário, Patrick Berriel, assinalou que defenestraram a honra de Hilário, mas ignoraram um relacionamento de 23 anos sem registros de problemas.
Segundo Patrick Berriel, narrativa criada pelo MPES se constrói em torno de fatos que não se consumaram.
"Tentaram desconstruir Hilário, disseram que ele passou a andar armado após entrar na polícia, mas não destacam que desde 2002 ele tinha arma de fogo e até então isso não era problema. Usaram a separação e o drama vivido por um casal, mas não mostraram que foi um casamento de 23 anos, que nunca havia dado problema. Isso não mostraram. A acusação teve quatro anos, seis dias e seis horas e meia defenestrando Hilário e não mostraram provas concretas do envolvimento de Hilário", disse o advogado.

Veja Também

Executor de Milena Gottardi teve nome alterado pela Justiça

"Não mandei matar Milena e nem mandaria", diz Hilário em depoimento

Gagno também destacou que Hilário e Milena se falavam de 3 a 4 vezes por dia, e que os extratos de telefone comprovam. “Ele fazia a feira e levava para Milena, eles conversavam sobre as crianças. Na maior parte das vezes era Hilário que buscava as crianças na escola porque ele sabia que o trabalho era importante para Milena, ela cuidava de crianças com câncer”, disse.
Berriel pontuou ainda que 16 dias antes do crime, Milena e Hilário tiveram um jantar na Serra, em Manguinhos. “Hilário até passou o localizador para uma policial amiga, que respondeu que estava torcendo por eles”.
Em relação ao e-mail que a defesa de Hilário anexou ao processo, como sendo uma mensagem enviado por Milena para Hilário, Gagno argumentou que Milena, como médica, era acordada durante a noite, em plantões, para atender casos de emergência, e sustentou que ela poderia, sim, ter acordado às 4h da manhã para escrever um e-mail para Hilário, dizendo que ainda o amava, no dia em que saiu da casa em que eles moravam com as filhas.
“Douglas, irmão de Milena, falou como o dia em que Milena saiu de casa foi como uma fuga, uma noite de terror na cabeça dela. Será que ela conseguiria dormir uma noite inteira depois de tudo que aconteceu? Por que ela não poderia ter escrito o e-mail? Por que não poderia ter criado uma outra conta dias antes, já que ela dizia ter medo que Hilário tinha todas as senhas dela? Quem após uma crise no casamento consegue dormir uma noite inteira? O que a impede?", questiona o advogado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Hilário antecipou dia do crime por “não aguentar mais” olhar para Milena, diz executor

"Como tive coragem?": atirador chora e pede perdão por matar Milena Gottardi

Galho foi usado para marcar carro de Milena para o crime, diz executor

Nome da operação que investigou morte de Milena foi inspirado em Sherlock Holmes

Entenda por que Hilário tem direito à metade do patrimônio de Milena Gottardi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Milena Gottardi Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados