Greve no ES não inclui motoristas de ônibus do Sistema Transcol

A greve dos tanqueiros, iniciada nesta segunda-feira (31), não inclui o Sistema Transcol e o transporte público na Grande Vitória ocorre normalmente. A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), que também representa motoristas de ônibus, mas o ato envolve somente os profissionais que conduzem veículos que transportam combustíveis.
A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semobi) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) para saber se indiretamente a manifestação pode afetar o transporte público caso, durante a semana, a greve dos tanqueiros continue e haja falta de combustível, mas ainda não recebeu nenhum retorno dos órgãos em relação a esse questionamento.
Greve dos tanqueiros
Os tanqueiros, profissionais do setor de transporte de combustíveis, iniciaram uma greve na madrugada desta segunda-feira (31) no Espírito Santo. O edital de convocação para o ato foi publicado na última sexta-feira (26) pelo Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários).
Nesta segunda-feira (31), os motoristas se reúnem na portaria da Vale, na Serra. No vídeo enviado pelo Sindirodoviários é possível ver várias carretas de combustível paradas no local.
Tanqueiros iniciam greve e paralisam transporte de combustível no Espírito Santo
O texto do edital destaca que não houve acordo entre a categoria e a classe patronal em relação a negociações trabalhistas e salariais.
Estão convocados para a greve todos os motoristas de empresas do setor de transporte de cargas líquidas, inflamáveis, gasosas, corrosivas, químicas e petroquímicas.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, o Sindipostos informou que o setor acompanha o desenrolar da paralisação anunciada.
"Os postos, assim como a sociedade, são vítimas nesse processo e pouco tem a fazer. Esperamos que os 30% exigidos por Lei seja cumprido e que os manifestantes não bloqueiem a saída das bases para o abastecimento mínimo aos postos de combustíveis e à sociedade", manifestou o Sindipostos.
"Os postos em geral renovam seus estoques a cada dois dias. Sendo assim, se a greve durar mais do que isso pode impactar a normalidade do fornecimento de produto à sociedade."