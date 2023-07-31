Greve no ES não inclui motoristas de ônibus do Sistema Transcol

Garagem da Viação Metropolitana com ônibus do Sistema Transcol Crédito: Fernando Madeira

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semobi) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) para saber se indiretamente a manifestação pode afetar o transporte público caso, durante a semana, a greve dos tanqueiros continue e haja falta de combustível, mas ainda não recebeu nenhum retorno dos órgãos em relação a esse questionamento.

Greve dos tanqueiros

Os tanqueiros, profissionais do setor de transporte de combustíveis, iniciaram uma greve na madrugada desta segunda-feira (31) no Espírito Santo. O edital de convocação para o ato foi publicado na última sexta-feira (26) pelo Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários).

Nesta segunda-feira (31), os motoristas se reúnem na portaria da Vale, na Serra . No vídeo enviado pelo Sindirodoviários é possível ver várias carretas de combustível paradas no local.

Tanqueiros iniciam greve e paralisam transporte de combustível no Espírito Santo

O texto do edital destaca que não houve acordo entre a categoria e a classe patronal em relação a negociações trabalhistas e salariais.

Estão convocados para a greve todos os motoristas de empresas do setor de transporte de cargas líquidas, inflamáveis, gasosas, corrosivas, químicas e petroquímicas.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta , o Sindipostos informou que o setor acompanha o desenrolar da paralisação anunciada.

"Os postos, assim como a sociedade, são vítimas nesse processo e pouco tem a fazer. Esperamos que os 30% exigidos por Lei seja cumprido e que os manifestantes não bloqueiem a saída das bases para o abastecimento mínimo aos postos de combustíveis e à sociedade", manifestou o Sindipostos.