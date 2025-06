Fé e arte

Grande Vitória também tem tapetes: veja imagens da comemoração de Corpus Christi

Fiéis celebraram a data religiosa com procissões e tapetes coloridos em bairros de Vitória, Vila Velha e Serra

Fiéis de diferentes municípios da Grande Vitória participam, nesta quinta-feira (19), das celebrações de Corpus Christi, com a confecção dos tradicionais tapetes nas ruas. As obras, feitas com serragem colorida, flores, areia e outros materiais, enfeitam os trajetos por onde passam as procissões, marcando a data religiosa com fé e arte. >