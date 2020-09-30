Sala de aula de alunos da educação infantil: o distanciamento social também deverá ser adotado com os pequenos Crédito: Nicole Honeywill Sincerely /Unsplash

Your browser does not support the audio element. Governo do ES divulga protocolo para volta do ensino infantil. Veja as regras

A portaria, assinada pelas Secretarias de Estado da Saúde ( Sesa ) e da Educação (Sedu ), estabelece que as instituições devem formar grupos fixos com o menor número possível de crianças e que, para evitar o contato entre os diferentes grupos, as escolas devem adequar a estrutura física ou replanejar o uso dos espaços.

O documento aponta, ainda, que é recomendável que cada grupo fixo de crianças utilize sempre a mesma sala, devendo-se garantir a higienização adequada dos ambientes de uso compartilhado antes da utilização por cada turma. "Sempre que possível, os professores, auxiliares e cuidadores devem ser exclusivos para cada grupo fixo de crianças", determina o governo, em um dos trechos. Confira o documento na íntegra:

Arquivos & Anexos Portaria da Educação Infantil Tamanho do arquivo: 331kb Baixar

Barreiras físicas do tipo acetato/acrílico podem ser utilizadas, diz o documento, para permitir maior proximidade de alunos em sala, visando a qualidade pedagógica. No entanto, não pode ser ultrapassada a capacidade máxima de ocupação dos ambientes, conforme portaria conjunta da Sedu e Sesa, em que ficou determinado o distanciamento mínimo de 1,5 metro.

FUNCIONÁRIOS

Os funcionários devem utilizar trajes (incluindo o calçado) limpos e exclusivos para o ambiente interno da escola, ou seja, não pode ser o mesmo usado no trajeto entre a residência e a instituição de ensino.

A portaria ressalta ainda que as roupas utilizadas na escola devem ser trocadas e lavadas diariamente e, no caminho para a casa e trabalho, precisam ser transportadas em sacos plásticos ou em outra proteção adequada. Além disso, os funcionários devem ter um local apropriado para a lavagem das mãos e do rosto, bem como uma área reservada para guardar os seus pertences.

As escolas de educação infantil também precisam orientar os funcionários sobre os cuidados no percurso entre a casa e a instituição: distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos, cuidados com o uniforme para uso exclusivo da instituição. Também é importante, segundo a portaria, reforçar a determinação de retirada de todos os objetos de adorno pessoal que possam acumular sujeira, como anéis, brincos, pulseiras e relógios, além da garantia do uso de unhas curtas e limpas.

Em um dos pontos do documento, o governo frisa que deve-se adotar o uso de proteção para os pés ou a prática de retirar os calçados quando houver utilização do piso para o desenvolvimento de práticas pedagógicas.