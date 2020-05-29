Governo decide sobre reabertura de shoppings e escolas no ES até sábado

A reabertura de shoppings e a retomada de atividades presenciais nas escolas serão definidas pelo governo do Estado até o próximo sábado (30). Os dois segmentos estão há mais de dois meses com o funcionamento restrito em decorrência das medidas implantadas para conter o avanço do coronavírus no Espírito Santo.
O secretário de Governo, Tyago Hoffman, diz que, com o fechamento dos dados para análise da matriz de risco dos municípios nesta sexta-feira (29), entre amanhã e sábado vai sair uma decisão.
No caso dos shoppings, além de apreciar os indicadores, o governo também vai avaliar a nova proposta feita pelo segmento. O Estado já havia permitido a reabertura, mas com dias alternados assim como o comércio de rua. O setor, no entanto, havia considerado a alternativa inviável.
O coordenador estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Raphael Brotto, diz que a alternância realmente não seria possível, mas a entidade propôs, com a anuência também da associação de lojistas, a abertura de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 20 horas. O horário reduzido é uma estratégia que, segundo ele, tem sido adotada por 188 estabelecimentos pelo país.
Antes, os shoppings pretendiam que o funcionamento também estivesse liberado aos sábados, mas a nova proposta contempla apenas os dias de semana.
"A gente tem conversado muito com governo e esta foi mais uma semana de diálogo, que culminou hoje com a proposta. Com o protocolo para a retomada com mais de 50 itens de segurança, a gente acredita e está bem otimista que, na próxima segunda, será permitida a reabertura", ressalta Raphael Brotto.
Em relação às escolas, o último decreto estendia o fechamento dos estabelecimentos até o final de maio. Portanto, a decisão para reabertura, ou manutenção das atividades presenciais suspensas, precisa ser tomada antes da virada do mês.