Governo decide sobre reabertura de shoppings e escolas no ES até sábado

Shoppings propõem ao governo reabrir de segunda a sexta-feira, em horário reduzido Crédito: Ricardo Medeiros

A reabertura de shoppings e a retomada de atividades presenciais nas escolas serão definidas pelo governo do Estado até o próximo sábado (30). Os dois segmentos estão há mais de dois meses com o funcionamento restrito em decorrência das medidas implantadas para conter o avanço do coronavírus no Espírito Santo

O secretário de Governo, Tyago Hoffman, diz que, com o fechamento dos dados para análise da matriz de risco dos municípios nesta sexta-feira (29), entre amanhã e sábado vai sair uma decisão.

No caso dos shoppings, além de apreciar os indicadores, o governo também vai avaliar a nova proposta feita pelo segmento. O Estado já havia permitido a reabertura, mas com dias alternados assim como o comércio de rua. O setor, no entanto, havia considerado a alternativa inviável

O coordenador estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Raphael Brotto, diz que a alternância realmente não seria possível, mas a entidade propôs, com a anuência também da associação de lojistas, a abertura de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 20 horas. O horário reduzido é uma estratégia que, segundo ele, tem sido adotada por 188 estabelecimentos pelo país.

Antes, os shoppings pretendiam que o funcionamento também estivesse liberado aos sábados, mas a nova proposta contempla apenas os dias de semana.