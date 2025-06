Confira a programação

Feira pet terá competição de tosa, desfile e adoção de animais na Serra

Evento reúne mais de 60 expositores, com programação gratuita para tutores e empresários, desfiles, batalhas de tosa e palestras

De sexta-feira (13) a domingo (15), o Pavilhão de Carapina, na Serra , será palco da 6ª edição da Pet Fair ES, a maior feira pet e veterinária do Espírito Santo . Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento reunirá mais de 60 expositores de diversos Estados e promete uma programação recheada de atrações para tutores apaixonados por seus animais e empresários do setor.>

Entre os destaques, está o Pet Show, um animado desfile de pets que acontecerá no sábado (14) e domingo (15), com inscrições abertas no site oficial do evento. Além disso, a Batalha de Groomers – uma competição de tosa criativa – terá os especialistas Glauber Paixão e Vinicius Giannatasio como jurados. >