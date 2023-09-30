Febre maculosa: segunda morte no ano em Colatina é confirmada

Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Colatina confirmou a segunda morte por febre maculosa em 2023 no município na manhã deste sábado (30). O paciente é um homem. O nome e a idade não foram divulgados. A morte foi registrada no final do mês de setembro.

Quando teve o primeiro atendimento na PA da Santa Casa, o homem apresentava sintomas de dengue. Dias depois, com a piora do quadro, ele foi internado no Hospital Silvio Ávidos, onde não resistiu a doença.

O teste para dengue, zika e chikungunya, realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espirito Santo (LACEN/ES), deu negativo. O corpo foi encaminhado para o SVO (Serviço de Verificação de Óbito) onde foi confirmada a morte por febre maculosa.

Neste ano, foram notificados 82 casos suspeitos de Febre Maculosa em Colatina. Desse total, cinco foram confirmados, 30 descartados e 47 seguem sob investigação.

Outro caso confirmado