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Mais um caso

Febre maculosa: segunda morte no ano em Colatina é confirmada

O paciente era um homem que morreu no final de setembro.  Infecção é o quinto diagnóstico confirmado da doença no município
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

30 set 2023 às 12:48

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 12:48

Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina
Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação
A Secretaria Municipal de Saúde de Colatina confirmou a segunda morte por febre maculosa em 2023 no município na manhã deste sábado (30). O paciente é um homem. O nome e a idade não foram divulgados. A morte foi registrada no final do mês de setembro.
Quando teve o primeiro atendimento na PA da Santa Casa, o homem apresentava sintomas de dengue. Dias depois, com a piora do quadro, ele foi internado no Hospital Silvio Ávidos, onde não resistiu a doença.
O teste para dengue, zika e chikungunya, realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espirito Santo (LACEN/ES), deu negativo. O corpo foi encaminhado para o SVO (Serviço de Verificação de Óbito) onde foi confirmada a morte por febre maculosa.
Neste ano, foram notificados 82 casos suspeitos de Febre Maculosa em Colatina. Desse total, cinco foram confirmados, 30 descartados e 47 seguem sob investigação.

Outro caso confirmado

Na última sexta-feira (29), a Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Estado, também confirmou uma morte por febre maculosa, a primeira do ano no município. A vítima é um morador da cidade, mas o óbito ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Marataízes, cidade vizinha. Segundo o município, a investigação aponta que a contaminação provavelmente ocorreu na área de Pedrinhos, na zona rural de Itapemirim.
Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) até a última sexta apontava para sete mortes por febre maculosa em 2023, sendo o caso de Itapemirim o primeiro óbito registrado na Região Sul.

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