Município do Sul do ES registra primeira morte por febre maculosa em 2023

A febre maculosa é transmitida aos humanos através da mordida do carrapato Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Itapemirim , no Sul do Estado, anunciou, nesta sexta-feira (29), a primeira morte por febre maculosa. A vítima é um morador do município, mas o óbito ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Marataízes, cidade vizinha. O anúncio foi feito nas redes sociais da prefeitura, que agora investiga a morte. Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta que, em todo o Espírito Santo, sete pessoas morreram com febre maculosa em 2023, sendo o primeiro óbito registrado na região Sul

Segundo o município, a investigação aponta que a contaminação provavelmente ocorreu na área de Pedrinhos, na zona rural de Itapemirim. “Equipes da Vigilância Municipal estarão realizando uma varredura no local, com coleta de material, para uma pesquisa entomológica”, informou na postagem.

Segundo a prefeitura, o paciente morreu nesta semana na Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. O homem deu entrada na Upa da cidade, fez um exame que identifica algumas doenças, entre elas a febre maculosa, e o resultado foi liberado nesta sexta-feira (29).

A Administração informou que foi notificada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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Sete Mortes no Espírito Santo

Procurada, a Sesa informou, nesta sexta-feira (29), que 26 casos da doença foram confirmados em todo o Espírito Santo neste ano, sendo sete óbitos, distribuídos nos seguintes municípios: Colatina (2), Barra de São Francisco (1), Conceição da Barra (1), Sooretama (1), Jaguaré (1) e Itapemirim (1).

De acordo com a secretaria, após confirmação do óbito do paciente de Itapemirim, o município foi orientado a realizar uma busca ativa junto às pessoas que estiveram em local de provável infecção. "As pessoas que tiveram contato com o carrapato foram monitoradas mas não apresentaram sintomas. A Sesa orienta aos municípios que promovam ações de prevenção como coleta de carrapatos e orientações à população", concluíram, por meio de nota.

Prevenção

Na publicação desta sexta-feira (29), a Prefeitura de Itapemirim passou também orientações aos moradores para prevenções contra a doença:

- Ao andar em local com carrapatos, verificar com frequência se há algum carrapato preso ao corpo, usar roupas claras com manga longa, calça comprida e calçado fechado;

- Não há profilaxia recomendada a pessoas que frequentaram áreas endêmicas, mesmo em situações em que houve parasitismo por carrapatos. Em tais situações de exposição, a orientação é monitorar o eventual aparecimento de sintomas (ainda que febre isolada) dentro de um período de 14 dias após a possível exposição.

- Caso apareçam sinais ou sintomas, a pessoa deve procurar o médico e informar sobre a exposição, o que poderá contribuir para a suspeita diagnóstica precoce e início de tratamento antimicrobiano específico em tempo oportuno.

Doença transmitida pela picada de carapato

Nos humanos, a febre maculosa brasileira (FMB) é adquirida pela picada do carrapato estrela infectado infectado pela bactéria do gênero Rickettsia. Os sintomas geralmente envolvem febre alta, cefaleia, dor muscular intensa; mal-estar generalizado; náuseas; vômitos e dor abdominal.