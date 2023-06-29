Febre maculosa: Sooretama confirma morte e número sobe para 4 no ES

Em entrevista para a TV Gazeta Norte, a secretária de Saúde de Sooretama, Izabel dos Santos Oliveira, relatou que o paciente deu entrada no PA no último dia 20 e retornou no dia seguinte, devido a persistência dos sintomas. Ele foi orientado a fazer exames, mas não realizou e foi para casa. Na última sexta-feira (23), ele já estava com o quadro de saúde mais delicado e precisou ser levado para o hospital. A morte aconteceu no sábado (24).