Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transmissão por carrapato

Febre maculosa: Sooretama confirma morte e número sobe para 4 no ES

É a primeira morte pela doença no município do Norte do Espírito Santo em 2023; outros três óbitos foram confirmados em Colatina, Conceição da Barra e Barra de São Francisco
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 jun 2023 às 13:23

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 13:23

Secretaria de Saúde investiga morte de homem de 25 anos por febre maculosa em São Mateus
Doença é causada pela picada do carrapato-estrela Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O Espírito Santo teve a confirmação da quarta morte por febre maculosa em 2023 nesta quinta-feira (29), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A vítima é um morador da zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, que estava com o caso em investigação. É o primeiro caso da doença no município.
O paciente, que não teve a identidade divulgada, faleceu no último sábado (24), de acordo com a a Prefeitura de Sooretama. Ele estava internado no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, onde morreu. 
Em entrevista para a TV Gazeta Norte, a secretária de Saúde de Sooretama, Izabel dos Santos Oliveira, relatou que o paciente deu entrada no PA no último dia 20 e retornou no dia seguinte, devido a persistência dos sintomas. Ele foi orientado a fazer exames, mas não realizou e foi para casa. Na última sexta-feira (23), ele já estava com o quadro de saúde mais delicado e precisou ser levado para o hospital. A morte aconteceu no sábado (24).  

Outras três mortes

A primeira morte pela doença no Estado neste ano aconteceu em Colatina, no Noroeste, no primeiro dia do ano. As demais ocorreram todas em junho, em Barra de São Francisco, na mesma região, e também em Conceição da Barra e agora em Sooretama, ambas no Norte.
O Estado atualizou o número de casos confirmados da febre maculosa nesta quinta-feira. São, ao todo, 14 pessoas diagnosticadas com a doença. 
Elas estão nas cidades de: Mimoso do Sul (2), Nova Venécia (1), Colatina (1), Afonso Cláudio (1), Laranja da Terra (1), Domingos Martins (1), Barra de São Francisco (3), Vila Valério (1), Conceição da Barra (2), Sooretama (1).
Febre maculosa - Sooretama confirma morte e número sobe para 4 no ES

Veja Também

Homem colhe mandioca gigante de 25 kg no quintal de casa na Serra

Polícia prende cinco em operação contra tráfico de drogas em Colatina

Família de capivaras é flagrada caminhando na Beira-Rio em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Conceição da Barra Sooretama Barra de São Francisco SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados