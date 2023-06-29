O Espírito Santo teve a confirmação da quarta morte por febre maculosa em 2023 nesta quinta-feira (29), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A vítima é um morador da zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, que estava com o caso em investigação. É o primeiro caso da doença no município.
O paciente, que não teve a identidade divulgada, faleceu no último sábado (24), de acordo com a a Prefeitura de Sooretama. Ele estava internado no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, onde morreu.
Em entrevista para a TV Gazeta Norte, a secretária de Saúde de Sooretama, Izabel dos Santos Oliveira, relatou que o paciente deu entrada no PA no último dia 20 e retornou no dia seguinte, devido a persistência dos sintomas. Ele foi orientado a fazer exames, mas não realizou e foi para casa. Na última sexta-feira (23), ele já estava com o quadro de saúde mais delicado e precisou ser levado para o hospital. A morte aconteceu no sábado (24).
Outras três mortes
A primeira morte pela doença no Estado neste ano aconteceu em Colatina, no Noroeste, no primeiro dia do ano. As demais ocorreram todas em junho, em Barra de São Francisco, na mesma região, e também em Conceição da Barra e agora em Sooretama, ambas no Norte.
O Estado atualizou o número de casos confirmados da febre maculosa nesta quinta-feira. São, ao todo, 14 pessoas diagnosticadas com a doença.
Elas estão nas cidades de: Mimoso do Sul (2), Nova Venécia (1), Colatina (1), Afonso Cláudio (1), Laranja da Terra (1), Domingos Martins (1), Barra de São Francisco (3), Vila Valério (1), Conceição da Barra (2), Sooretama (1).
Febre maculosa - Sooretama confirma morte e número sobe para 4 no ES