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Homem colhe mandioca gigante de 25 kg no quintal de casa na Serra

Edmilson Caldeira Dias, de 40 anos, contou que tubérculo foi plantado no início de 2023 e disse que ficou surpreso quando percebeu o tamanho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2023 às 12:20

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 12:20

"O que eu vou fazer com isso?". Essa foi uma das perguntas que o morador Edmilson Caldeira Dias, de 40 anos, fez após colher uma mandioca com mais de 25 kg no quintal da casa onde mora no bairro Cidade Pomar, na Serra. Para carregar o tubérculo, foi necessário ter ajuda de um carrinho de bebê, que contribuiu para deixar a cena ainda mais inusitada (veja o vídeo acima).
A cena foi registrada na manhã desta terça-feira (27) pelo conferente logística Thiago Souza dos Santos, que é vizinho de Edmilson. Nas imagens, é possível ouvir o diálogo onde os dois homens estão surpresos pelo tamanho e peso da mandioca.
omem colhe mandioca de 25 kg no quintal de casa no ES e precisa usar carrinho de bebê para carregar o tubérculo
Homem colheu mandioca de 25 kg no quintal de casa no ES e precisa usar carrinho de bebê para carregar o tubérculo Crédito: Divulgação/Thiago Souza dos Santos

"Fiquei surpreso"

De acordo com o morador Edmilson Caldeira Dias, de 40 anos, ele plantou a mandioca no quintal de casa no início de 2023 e, nos últimos dias, um conhecido disse que havia uns galhos do tubérculo perto da cerca.
"Ele disse que seria bom eu tirar os aipins (mandioca) para não estragar a cerca, aí eu achei melhor mesmo. Então, na segunda-feira à tarde, comecei a cavar. Logo percebi que uma das raízes era bem grande. Aí fui bem devagar para não quebrar essa raiz. Comecei 13h40 e terminei era por volta de 17h40. Nunca vi um aipim deste tamanho. Não esperava"
Edmilson Caldeira Dias - Morador da Serra
Segundo o morador, o carrinho de bebê apareceu na história porque precisava de algo pra levar a mandioca pra pesar perto de casa.
"Só tinha o carrinho de bebê aqui em casa. Era do neném. Quando fui pesar, os caras ficaram impressionados. Deu 25,089 gramas"
Edmilson Caldeira Dias - Morador da Serra
Homem colheu mandioca de 25 kg no quintal de casa no ES e precisa usar carrinho de bebê para carregar o tubérculo
Homem colheu mandioca de 25 kg no quintal de casa no ES e precisa usar carrinho de bebê para carregar o tubérculo Crédito: Divulgação/Thiago Souza dos Santos
As outras mandiocas colhidas já foram aproveitadas pela família de Edmilson. "Já usei pra fazer bolo, pra fazer sopa, mas a gigante tá aqui inteira ainda. Não sei o que vou fazer com ela", disse.

Todos ficaram surpresos

Responsável por fazer o registro do vídeo e das fotos, o vizinho Thiago disse que todos ficaram surpresos com o tamanho da mandioca colhida por Edmilson. "Ninguém nunca viu por aqui uma mandioca tão grande. Todo mundo ficou surpreso, perguntando o que ele fez, como cavou", finalizou.
*Com informações do g1ES

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