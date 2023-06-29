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Na cadeia

Polícia prende cinco em operação contra tráfico de drogas em Colatina

Ação da Polícia Civil aconteceu em diversos bairros do município, com apoio da Polícia Militar; ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2023 às 12:00

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 12:00

Prisão de suspeito em bairro de Colatina
Prisão de suspeito em bairro de Colatina Crédito: Divulgação/PCES
Uma operação policial resultou na prisão, em flagrante, de cinco pessoas em bairros de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (29). A ação, de combate ao tráfico de drogas, aconteceu em diversos bairros da cidade. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, segundo informações da Polícia Civil
Entre os presos, um indivíduo foi autuado por tráfico, outro por posse irregular de arma e munição e três pessoas por posse e uso de drogas. Ao todo, 75 policiais participaram dos trabalhos, que foram coordenados pela Delegacia de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) e pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, com apoio da Polícia Militar.
A reportagem de A Gazeta solicitou informações sobre a operação para a Polícia Civil.
*Com informações da TV Gazeta Noroeste

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