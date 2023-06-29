Polícia prende cinco em operação contra tráfico de drogas em Colatina

Uma operação policial resultou na prisão, em flagrante, de cinco pessoas em bairros de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (29). A ação, de combate ao tráfico de drogas, aconteceu em diversos bairros da cidade. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, segundo informações da Polícia Civil.
Entre os presos, um indivíduo foi autuado por tráfico, outro por posse irregular de arma e munição e três pessoas por posse e uso de drogas. Ao todo, 75 policiais participaram dos trabalhos, que foram coordenados pela Delegacia de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) e pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, com apoio da Polícia Militar.
A reportagem de A Gazeta solicitou informações sobre a operação para a Polícia Civil.
*Com informações da TV Gazeta Noroeste