Trabalhador morre eletrocutado em lavanderia em Colatina

Luiz Gabriel Pereira Silva morreu eletrocutado na lavanderia em que trabalhava em Colatina. Crédito: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário | Divulgação

Um trabalhador de uma lavanderia morreu eletrocutado na terça-feira (20) no bairro IBC, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Luiz Gabriel Pereira Silva estava tirando a roupa de uma máquina de lavar quando levou um choque forte. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Confecções, alguns funcionários informaram que a lavanderia está passando por uma troca de fiação há três meses. O sindicato disse para a TV Gazeta Noroeste que ainda não conseguiu contato com os representantes da empresa.

Luiz Gabriel trabalhava a mais de dois anos na lavanderia. A família dele é de Pancas, mas ele morava em Colatina. O enterro do trabalhador foi feito na cidade de origem.

O Setor de Fiscalização da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Colatina informou que já está ciente do ocorrido e tomará as providências cabíveis, como fiscalização, análise, causa e circunstâncias do acidente.