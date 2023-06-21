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Caso é investigado

Trabalhador morre eletrocutado em lavanderia em Colatina

Luiz Gabriel Pereira Silva estava tirando a roupa de uma máquina de lavar quando levou um choque forte. Caso é apurado pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Colatina
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 jun 2023 às 15:07

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 15:07

Luiz Gabriel Pereira Silva morreu eletrocutado na lavanderia em que trabalhava em Colatina.
Luiz Gabriel Pereira Silva morreu eletrocutado na lavanderia em que trabalhava em Colatina. Crédito: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário | Divulgação
Um trabalhador de uma lavanderia morreu eletrocutado na terça-feira (20) no bairro IBC, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Luiz Gabriel Pereira Silva estava tirando a roupa de uma máquina de lavar quando levou um choque forte. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Confecções, alguns funcionários informaram que a lavanderia está passando por uma troca de fiação há três meses. O sindicato disse para a TV Gazeta Noroeste que ainda não conseguiu contato com os representantes da empresa.
Luiz Gabriel trabalhava a mais de dois anos na lavanderia. A família dele é de Pancas, mas ele morava em Colatina. O enterro do trabalhador foi feito na cidade de origem.
O Setor de Fiscalização da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Colatina informou que já está ciente do ocorrido e tomará as providências cabíveis, como fiscalização, análise, causa e circunstâncias do acidente.
A reportagem procurou também a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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