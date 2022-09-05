Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia do Irmão

Família com 14 irmãos: história de reencontros e união em Vargem Alta

Os Agrizzi são exemplo de fraternidade e sempre se reúnem na casa onde cresceram; entre o primogênito e o caçula são quase 25 anos de diferença
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 set 2022 às 17:15

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 17:15

Dia do Irmão: família reúne 14 irmãos em Vargem Alta
A família Agrizzi é composta por 14 irmãos, filhos de Agostinho e Maria Crédito: Carlos Barros
Nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, é comemorado o Dia do Irmão. A data simboliza a união e a proteção entre esses familiares. No município de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, os Agrizzi são exemplo vivo de que essa relação pode ir muito além do mero laço sanguíneo e durar toda uma vida.
Composta por 14 irmãos, a família mantém a tradição de se reunir na casa onde todos cresceram. A TV Gazeta Sul acompanhou um desses encontros, que relembrou muitas histórias antigas que fortalecem, até hoje, o sentimento de pertencimento entre eles.
Dia do Irmão: família reúne 14 irmãos em Vargem Alta
O casarão da família Agrizzi fica no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta Crédito: Carlos Barros
Os irmãos são filhos do casal Agostinho e Maria. Entre o primogênito e o caçula são quase 25 anos de diferença. Descendentes de italianos, eles guardam e revivem a maioria das lembranças da vida em família em um casarão no distrito de Jaciguá, no interior do município.
O veterinário Eustáquio Agrizzi é o primeiro filho do casal. Aos 79 anos, ele lembra bem do nascimento de um dos irmãos. “O meu irmão Eurico nasceu em uma época que não tinha parteira na região e o parteiro foi o meu pai. Ele dizia sempre que o umbigo foi desinfetado com querosene de lamparina."
Dia do Irmão: família reúne 14 irmãos em Vargem Alta
Família Agrizzi: Agostinho e Maria (no centro da foto) tiveram 14 filhos Crédito: Arquivo familiar
Da convivência entre as irmãs, a costura faz Eucélia Agrizzi voltar no tempo. “Em uma família desse tamanho existe uma diferença grande de idade. Então quando uma nasce, outras têm 18, 16 e 10 anos. Quando elas já sabem fazer trabalhos manuais, como bonecas e vestidos, elas faziam para nós brincarmos."
No entanto, é de se esperar que uma casa tão cheia de crianças e adolescentes também tivesse problemas. A funcionária pública lembra que não podia demorar muito tempo no banho para não gastar toda a água quente. “Nós dividíamos um só banheiro”, comenta Eucélia, em entrevista à TV Gazeta Sul.
Dia do Irmão: família reúne 14 irmãos em Vargem Alta
As irmãs Agrizzi relembram da época em costuravam quando eram crianças Crédito: Carlos Barros
Apesar de terem crescido juntos, hoje os irmãos estão espalhados pelo Estado: há quem more em Vila VelhaDomingos Martins e Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo. Ainda assim, mesmo depois da morte dos pais, o casarão em Vargem Alta continua sendo o ponto de encontro da família.
“Nós vamos fazer isso enquanto nós estivermos aqui. E nós estamos passando isso para os nossos filhos e netos para que perdure para sempre”, conclui Eucélia, ao lado dos 13 irmãos.

Veja Também

Vídeo: noivos adotam cachorrinho que 'invadiu' casamento em Vila Velha

Capixaba de 8 anos entra para clube mundial de pessoas superdotadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vargem Alta Família ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel
Imagem de destaque
Saúde na maturidade: 5 hábitos que fazem diferença entre os 40 e 50 anos
Imagem de destaque
Creatina “a seco”: ingerir o suplemento em pó sem diluir pode colocar a saúde em risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados