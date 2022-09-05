Família com 14 irmãos: história de reencontros e união em Vargem Alta

A família Agrizzi é composta por 14 irmãos, filhos de Agostinho e Maria Crédito: Carlos Barros

Nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, é comemorado o Dia do Irmão. A data simboliza a união e a proteção entre esses familiares. No município de Vargem Alta , no Sul do Espírito Santo , os Agrizzi são exemplo vivo de que essa relação pode ir muito além do mero laço sanguíneo e durar toda uma vida.

Composta por 14 irmãos, a família mantém a tradição de se reunir na casa onde todos cresceram. A TV Gazeta Sul acompanhou um desses encontros, que relembrou muitas histórias antigas que fortalecem, até hoje, o sentimento de pertencimento entre eles.

O casarão da família Agrizzi fica no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta Crédito: Carlos Barros

Os irmãos são filhos do casal Agostinho e Maria. Entre o primogênito e o caçula são quase 25 anos de diferença. Descendentes de italianos, eles guardam e revivem a maioria das lembranças da vida em família em um casarão no distrito de Jaciguá, no interior do município.

O veterinário Eustáquio Agrizzi é o primeiro filho do casal. Aos 79 anos, ele lembra bem do nascimento de um dos irmãos. “O meu irmão Eurico nasceu em uma época que não tinha parteira na região e o parteiro foi o meu pai. Ele dizia sempre que o umbigo foi desinfetado com querosene de lamparina."

Família Agrizzi: Agostinho e Maria (no centro da foto) tiveram 14 filhos Crédito: Arquivo familiar

Da convivência entre as irmãs, a costura faz Eucélia Agrizzi voltar no tempo. “Em uma família desse tamanho existe uma diferença grande de idade. Então quando uma nasce, outras têm 18, 16 e 10 anos. Quando elas já sabem fazer trabalhos manuais, como bonecas e vestidos, elas faziam para nós brincarmos."

No entanto, é de se esperar que uma casa tão cheia de crianças e adolescentes também tivesse problemas. A funcionária pública lembra que não podia demorar muito tempo no banho para não gastar toda a água quente. “Nós dividíamos um só banheiro”, comenta Eucélia, em entrevista à TV Gazeta Sul.

As irmãs Agrizzi relembram da época em costuravam quando eram crianças Crédito: Carlos Barros