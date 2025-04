Personagens do ES

Facebook, Internet e Wi-Fi: conexão forte (e isso nem é sobre a web)

Quem costuma passar pelas ruas de Cariacica possivelmente já viu a cena que vamos apresentar; Edinho — dono de grande coração e simpatia — conta toda a história de amor e sorrisos

Se gritar "cadê o Wi-Fi?" ou "onde está a Internet' pelas ruas de Cariacica, a resposta pode vir em forma de latidos — mas nem estamos falando de um problema de conexão. São cãezinhos que adotaram o Edinho, um morador de Nova Valverde, e fazem a festa quando saem para passear de bicicleta. Mais curioso ainda são os nomes da turma: há ainda o Facebook e o Instagram.

A cena se repete diariamente: o aposentado Edson Almeida pega a bicicleta e os passageiros mais animados já pulam na caixinha — só não embarca a cadela Internet, mãe de Wi-Fi e Facebook, que não é muito fã de aventuras sobre rodas. Já os filhos, não perdem a oportunidade. "Eu saio com eles de bicicleta para todos os cantos. São muito inteligentes! Quando me veem pegando a chave para sair, já pulam direto na caixa. É a coisa mais fofa! O pessoal adora, filma e ri muito", conta.

Edinho percorre as ruas de Cariacica com os cachorros na garupa. (Fernando Madeira)

Além de Wi-Fi, Facebook e Internet, Edinho já teve outro cachorro com nome curioso: o Instagram. Mas infelizmente foi "hackeado" — ops, roubado. Também filho da Internet, o filhote de cores branca e preta foi levado ainda pequeno. "Me falaram que um rapaz o pegou porque ele era vascaíno. O Vasco é preto e branco, igual era meu cachorro Instagram”, explica.

A inspiração para os nomes veio da admiração do tutor pelo mundo digital. “A internet é o meio de informação mais rápido que nós temos, então pensei: ‘Vou colocar nomes que tenham a ver com a web'.

Internet e Facebook na bicicleta do tutor Edson Almeida, conhecido como Edinho. (Fernando Madeira)

Perdendo a conexão

Wi-Fi honra o nome que tem: some sem aviso e reaparece quando bem entende. Diferente do irmão, ele tem costume de pular o muro e desaparecer por dias, deixando Edinho apreensivo. Ele já "ficou sem conexão" por mais de uma semana, mas sempre retorna tranquilamente como se nada tivesse acontecido.

Wi-fi é filho de Internet e irmão de Facebook. (Arquivo pessoal)

A reportagem de A Gazeta foi conhecer de perto toda essa história, mas no dia da visita, adivinhem: Wi-Fi caiu — ops, fugiu. “É só o Wi-Fi que faz isso. E é o que faz mais sucesso quando anda comigo de bicicleta. Ele coloca as patinhas nas minhas costas em pé e eu vou pedalando", contou.

"Internet ficou fraca"

Ter cachorros com nomes tão diferentes não rende apenas olhares curiosos na rua, mas histórias engraçadas. Edinho já se acostumou com as reações confusas sempre que grita por um deles. Certa vez, Internet brigou com outra cachorra no meio da rua e saiu mancando. Preocupado, o aposentado pediu ajuda à irmã porque “a internet estava fraca”. “Ela riu de mim e perguntou se eu estava com problemas na minha conexão, mas eu estava falando da minha cachorra”, relembrou sorrindo.

Facebook (cão branco com caramelo) é filho de Internet (cadela caramelo). (Fernando Madeira)

Paladares exigentes

Os três companheiros têm um gosto "refinado". Ração pura não basta e só comem se tiver um ingrediente especial: linguiça. O tutor faz questão de dar o melhor para os cães, sabe que o alimento não faz muito bem aos animais, mas sem a tal linguiça eles não comem. E não pode ser de qualquer marca. "É só da mais cara. Já tentei outras e não comem mesmo assim".

Edinho ao lado de Facebook: "Todo animal merece ser bem cuidado". (Fernando Madeira)

Mas Edinho não se importa muito com as exigências dos amigos de quatro patas. Ele cuida da turminha com muito amor e carinho e ainda torce para que outros animais tenham a mesma sorte. “Peço a Deus para proteger meus cachorros e que eles nunca se afastem de mim. E eu desejo o mesmo bem-estar para outros cães por aí. Todo animal merece ser bem cuidado”, finalizou.

