As doses serão destinadas a grupos específicos, definidos pelo Ministério da Saúde . Na primeira fase, a vacina será aplicada a quem está em grupos de risco para as formas graves da doença, como pessoas que vivem com HIV/Aids e profissionais de laboratórios com risco de exposição ao vírus. O esquema de vacinação prevê a aplicação de duas doses para cada pessoa.

Vacina contra Mpox: 47 mil doses disponíveis no Brasil Crédito: Reprodução

Por meio de nota, a Sesa informou que aguarda diretrizes por parte do ministério para definir as estratégias de vacinação, como os locais para a aplicação do imunizante, em função da especificidade dos grupos a serem vacinados. Também é preciso estabelecer os critérios para a priorização do público-alvo, em virtude do quantitativo de doses.

Desde julho do ano passado, já foram confirmados 161 casos da doença no Estado. Neste ano, houve quatro registros da Mpox, de acordo com a Sesa.

Your browser does not support the audio element. Estado vai receber doses de vacina contra a Mpox nesta semana

Grupos prioritários para receber a vacina contra a Mpox

Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA): homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais; com idade igual ou superior a 18 anos; e com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses;



homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais; com idade igual ou superior a 18 anos; e com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses; Profissionais de laboratório que trabalham diretamente com Orthopoxvírus em laboratórios com nível de biossegurança 3 (NB-3), de 18 a 49 anos de idade;



que trabalham diretamente com Orthopoxvírus em laboratórios com nível de biossegurança 3 (NB-3), de 18 a 49 anos de idade; Pessoas que possam ter tido uma pós-exposição ao vírus, como pessoas de 18 a 49 anos que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para Mpox.

