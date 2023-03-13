O Espírito Santo vai receber 260 doses da vacina contra a MPox, doença que anteriormente era chamada de “varíola dos macacos”. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é que os imunizantes MVA-BN Jynneos cheguem esta semana.
As doses serão destinadas a grupos específicos, definidos pelo Ministério da Saúde. Na primeira fase, a vacina será aplicada a quem está em grupos de risco para as formas graves da doença, como pessoas que vivem com HIV/Aids e profissionais de laboratórios com risco de exposição ao vírus. O esquema de vacinação prevê a aplicação de duas doses para cada pessoa.
Por meio de nota, a Sesa informou que aguarda diretrizes por parte do ministério para definir as estratégias de vacinação, como os locais para a aplicação do imunizante, em função da especificidade dos grupos a serem vacinados. Também é preciso estabelecer os critérios para a priorização do público-alvo, em virtude do quantitativo de doses.
Desde julho do ano passado, já foram confirmados 161 casos da doença no Estado. Neste ano, houve quatro registros da Mpox, de acordo com a Sesa.
Estado vai receber doses de vacina contra a Mpox nesta semana
- Grupos prioritários para receber a vacina contra a Mpox
- Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA): homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais; com idade igual ou superior a 18 anos; e com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses;
- Profissionais de laboratório que trabalham diretamente com Orthopoxvírus em laboratórios com nível de biossegurança 3 (NB-3), de 18 a 49 anos de idade;
- Pessoas que possam ter tido uma pós-exposição ao vírus, como pessoas de 18 a 49 anos que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para Mpox.
No País, são cerca de 47 mil doses disponíveis da vacina contra Mpox no Programa Nacional de Imunizações (PNI) para uso na população. Segundo os últimos dados disponíveis, foram notificados 50.803 casos suspeitos para a doença no Brasil.