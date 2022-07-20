ES teve mais de 70 crianças intoxicadas por plantas e fungos neste ano

MANDIOCA-BRAVA

Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, edema (inchaço) de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia; os contatos com os olhos podem provocar irritação e lesão da córnea.

Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, edema (inchaço) de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia; os contatos com os olhos podem provocar irritação e lesão da córnea.

Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, edema (inchaço) de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia; os contatos com os olhos podem provocar irritação e lesão da córnea.

Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, edema (inchaço) de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia; os contatos com os olhos podem provocar irritação e lesão da córnea.

Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão pode provocar boca seca, pele seca, taquicardia, dilatação das pupilas, rubor da face, estado de agitação, alucinação, hipertermia; nos casos mais graves pode levar a morte.

Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A seiva leitosa causa lesão na pele e mucosas, edema de lábios, boca e língua, dor em queimação; o contato com os olhos provoca irritação, lacrimejamento, edema das pálpebras; a ingestão pode causar náuseas, vômitos e diarreia.

Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A seiva leitosa causa lesão na pele e mucosas, edema de lábios, boca e língua, dor em queimação; o contato com os olhos provoca irritação, lacrimejamento, edema das pálpebras; a ingestão pode causar náuseas, vômitos e diarreia.

Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão ou o contato com o látex pode causar dor em queimação na boca, salivação, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, tonturas e distúrbios cardíacos que podem levar a morte.

Parte tóxica: Sementes. Sinais e sintomas: A ingestão das sementes mastigadas causa náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia mucosa e até sanguinolenta; nos casos mais graves pode ocorrer convulsões, coma e óbito.

Parte tóxica: Folhas e frutos. Sinais e sintomas: A ingestão do fruto causa náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia mucosa e até sanguinolenta, dispneia, arritmia e parada cardíaca.

Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão ou o contato com o látex pode causar dor em queimação na boca, salivação, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, tonturas e distúrbios cardíacos que podem levar a morte.

Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: O contato ou a proximidade provoca reação dérmica local (bolhas, vermelhidão e coceira), que persiste por vários dias; a ingestão pode provocar manifestações gastrintestinais.

Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A seiva leitosa causa lesão na pele e mucosas, edema de lábios, boca e língua, dor em queimação; o contato com os olhos provoca irritação, lacrimejamento, edema das pálpebras; a ingestão pode causar náuseas, vômitos e diarreia.

Parte tóxica: Pelo do caule e folhas. Sinais e sintomas: O contato causa dor imediata devido ao efeito irritativo, com inflamação, vermelhidão cutânea, bolhas e coceira.

Parte tóxica: Frutos e chá das folhas. Sinais e sintomas: A ingestão pode causar aumento da salivação, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia intensa; em casos graves pode ocorrer depressão do sistema nervoso central.