ES teve mais de 70 crianças intoxicadas por plantas e fungos neste ano

O Espírito Santo registrou, neste ano, mais de 70 casos de crianças intoxicadas por plantas e fungos, segundo dados do Centro de Informações e Assistência Toxicológica (Ciatox), divulgados por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O assunto ganhou destaque após um menino de dois anos ser internado em Cachoeiro de Itapemirim ao sofrer uma intoxicação por comer parte da planta popularmente conhecida como "comigo-ninguém-pode".
Segundo a Sesa, das 1.046 intoxicações por acidentes domésticos notificadas em 2022, 7% se tratavam de agente tóxico por plantas/fungos, ou seja, aproximadamente 73 casos. “Os principais causadores de intoxicações no Estado, até o momento, foram medicamentos, produtos domissanitários e produtos químicos residenciais ou industriais”, complementou.
Já em relação ao caso da criança de Cachoeiro de Itapemirim, o órgão informou que “o hospital contatou o Ciatox para discussão e avaliação da relação do possível agente tóxico, planta, com o quadro clínico do paciente. O parecer foi encaminhado para o hospital”.
CASO NÃO É COMUM
Segundo o médico pediatra Josemar Simões Carrero, não é comum haver atendimentos de crianças devido à intoxicação por plantas em Cachoeiro de Itapemirim. Ele explicou que, em relação ao menino de dois anos que foi internado, foi identificado que ele estava intoxicado após informação passada pela mãe da criança.
O médico disse que, na maioria das vezes, não há como diferenciar intoxicação química ou de produtos químicos da intoxicação por plantas. “A mãe chega com a criança intoxicada. Você não sabe a origem da intoxicação. Aí você começa a perguntar se tem um medicamento, produto químico”, informou. Contudo, é preciso tomar muito cuidado, pois a intoxicação, seja por plantas ou química, pode levar à morte.
"Na maioria das vezes, as intoxicações podem levar à morte. Todas elas têm potencial letal"
O pediatra destacou os sinais que indicam que uma criança está intoxicada. “Ela fica hipoativa, pode ter alteração neurológica, sangramento, babando muito”. Ao observarem esses sintomas no filho, a primeira ação dos pais deve ser de levar a criança direto ao pronto-socorro. “O ideal é não dar nada, nem provocar vômito”, explicou.
Segundo Josemar, há diferença nos sintomas dependendo da idade da criança, porque depende do peso dela, sendo a intoxicação mais prejudicial para as crianças pequenas. “No caso da intoxicação, o veneno das plantas vai ser distribuído menos no sangue das crianças maiores”, pronunciou.
"Os acidentes com plantas geralmente ocorrem em crianças menores"
De acordo com Josemar Carrero, é necessário levar a criança imediatamente ao pronto-socorro mesmo que ela não tenha nenhum sintoma. No local, será feita uma lavagem gástrica, quando for o caso, ou a criança toma medicamentos que neutralizam a absorção. “A comigo-ninguém-pode tem um efeito na garganta, mas nos outros casos precisa ser absorvido. E até 30 minutos, a gente não absorveu nada ainda, então fica melhor para evitar danos”, comentou.
PLANTAS TÓXICAS
Confira a seguir, uma lista com 16 plantas classificadas como tóxicas pelo Centro de Atendimento Toxicológico (Toxcen), da Sesa.
MANDIOCA-BRAVA
Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, edema (inchaço) de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia; os contatos com os olhos podem provocar irritação e lesão da córnea.
Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, edema (inchaço) de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia; os contatos com os olhos podem provocar irritação e lesão da córnea.
Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, edema (inchaço) de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia; os contatos com os olhos podem provocar irritação e lesão da córnea.
Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, edema (inchaço) de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia; os contatos com os olhos podem provocar irritação e lesão da córnea.
Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão pode provocar boca seca, pele seca, taquicardia, dilatação das pupilas, rubor da face, estado de agitação, alucinação, hipertermia; nos casos mais graves pode levar a morte.
Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A seiva leitosa causa lesão na pele e mucosas, edema de lábios, boca e língua, dor em queimação; o contato com os olhos provoca irritação, lacrimejamento, edema das pálpebras; a ingestão pode causar náuseas, vômitos e diarreia.
Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A seiva leitosa causa lesão na pele e mucosas, edema de lábios, boca e língua, dor em queimação; o contato com os olhos provoca irritação, lacrimejamento, edema das pálpebras; a ingestão pode causar náuseas, vômitos e diarreia.
Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão ou o contato com o látex pode causar dor em queimação na boca, salivação, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, tonturas e distúrbios cardíacos que podem levar a morte.
Parte tóxica: Sementes. Sinais e sintomas: A ingestão das sementes mastigadas causa náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia mucosa e até sanguinolenta; nos casos mais graves pode ocorrer convulsões, coma e óbito.
Parte tóxica: Folhas e frutos. Sinais e sintomas: A ingestão do fruto causa náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia mucosa e até sanguinolenta, dispneia, arritmia e parada cardíaca.
Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A ingestão ou o contato com o látex pode causar dor em queimação na boca, salivação, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, tonturas e distúrbios cardíacos que podem levar a morte.
Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: O contato ou a proximidade provoca reação dérmica local (bolhas, vermelhidão e coceira), que persiste por vários dias; a ingestão pode provocar manifestações gastrintestinais.
Parte tóxica: Todas as partes da planta. Sinais e sintomas: A seiva leitosa causa lesão na pele e mucosas, edema de lábios, boca e língua, dor em queimação; o contato com os olhos provoca irritação, lacrimejamento, edema das pálpebras; a ingestão pode causar náuseas, vômitos e diarreia.
Parte tóxica: Pelo do caule e folhas. Sinais e sintomas: O contato causa dor imediata devido ao efeito irritativo, com inflamação, vermelhidão cutânea, bolhas e coceira.
Parte tóxica: Frutos e chá das folhas. Sinais e sintomas: A ingestão pode causar aumento da salivação, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia intensa; em casos graves pode ocorrer depressão do sistema nervoso central.
Parte tóxica: Raiz e folhas. Sinais e sintomas: A ingestão causa cansaço, falta ar, fraqueza, taquicardia, taquipneia, acidose metabólica, agitação, cianose intensa, confusão mental, convulsão, coma e morte.