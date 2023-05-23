ES tem 5 queimadas por dia neste ano: número cai, mas ainda preocupa

De janeiro a abril deste ano, o Espírito Santo contabilizou 564 incêndios em vegetação, uma média de cinco por dia. Somente em Cachoeiro de Itapemirim , maior cidade da Região Sul do Estado, o registro do Corpo de Bombeiros foi de 18 casos nesse mesmo período, metade do que na mesma época em 2022. Apesar da redução, que é uma boa notícia, os números seguem altos especialistas alertam para os prejuízos das queimadas ao meio ambiente e aos seres humanos.

Área de queimada no Sul do Espírito Santo Crédito: Diego Gomes

Os 564 incêndios em vegetação registrados no Estado nos quatro primeiros meses deste ano somam menos ocorrências que as registradas de janeiro a abril de 2022, quando ocorreram 850 casos. A Polícia Militar Ambiental explica que as queimadas afetam diretamente toda a cidade.

“Quando você queima essa vegetação, além de afetar diretamente a fauna e o solo você expõe a umidade que está sob o solo, aumenta evaporação. Isso, lá na frente diminui a vazão dos nossos nascentes que vem atingir diretamente os nossos recursos hídricos e a oferta de água para população”, explicou Tenente Silvio, da Polícia Militar Ambiental.

Queimadas são ilegais

Na última semana, em Cachoeiro de Itapemirim, no Morro das Andorinhas , e na cidade de Muqui, também no Sul do Espírito Santo, áreas de vegetação foram incendiadas. O fogo se aproximou até de algumas residências em Muqui. “Foi um combate difícil, porque foi noturno. Havia residências em risco”, disse o sargento Santos, do Corpo de Bombeiros.

As queimadas em áreas de vegetação estão proibidas em todo Espírito Santo, de maio a outubro - período de estiagem. Ela é somente permitida para queima da cana-de-açúcar, se o produtor tiver autorização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

“Quando é feito esse controle de pragas e doenças, o produtor precisa de um laudo agronômico, atestando que é necessário. Tirando essa inserção da cana-de-açúcar, não é permitido o uso de fogo nesse período”, alertou o subgerente de controle florestal do Idaf, Jésus Fernando Miranda.

Além do risco aos imóveis e a saúde das pessoas, se identificados os responsáveis pelas queimadas podem pagar multas e responder na justiça pelos danos causados.

“Os proprietários rurais, ou até a pessoa comum, que não é dono da área, se for identificado e constatado que ela é a autora do início dessa queimada, ela pode ser penalizada, tanto administrativa, como civilmente e judicialmente”, disse tenente Silvio.